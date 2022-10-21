Иван Мирошниченко вернулся к тренировкам после курса лечения от онкологии

Форвард Иван Мирошниченко вернулся к тренировкам с командой ВХЛ «Омские Крылья».

«Всем привет, рад вернуться! Ждите!» — сказал Мирошниченко в видеосообщении «ВКонтакте».

18-летний Мирошниченко был задрафтован на церемонии драфта НХЛ-2022 «Кэпиталз» в первом раунде под общим 20-м номером.

В марте этого года стало известно об обнаружении у игрока онкологического заболевания (лимфомы Ходжкина). Летом отмечалось, что он прошел курс и готов играть в следующем сезоне.