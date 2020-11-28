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Что говорил Тихонову председатель КГБ Андропов? После этих слов тренер навсегда изменил отношение к сборной

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Виктор Тихонов. Фото Александр Федоров, "СЭ" Виктор Тихонов. Фото Александр Вильф Виктор Тихонов. Фото Григорий Филиппов
Виктор Тихонов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:
Вторая серия воспоминаний о тренере-легенде.
Виктор Тихонов.«От судьбы не уйдешь». Почему Тихонов не взял Харламова на Кубок Канады-1981, после чего Валерий погиб

Коллапс Новогорской базы

К началу XXI века Олимпийская база в Новогорске, построенная к Олимпиаде-80, некогда краса и гордость всего советского спорта, была «убита» окончательно. Настолько, что новый главный тренер хоккейной сборной России Владимир Плющев не рискнул завозить туда команду при подготовке к первому этапу Евротура. В принципе, лед в Новогорске был, и даже заливочную машину время от времени приводили в порядок, и она иногда даже доезжала до конца, но лед получался таким, что хоккеисты возле бортов рисковали переломать ноги. Поэтому Плющев быстренько договорился со свежепостроенным спортсооружением в Одинцово. Сейчас оно уже не представляет собой ничего передового, но тогда это был последний писк моды, вызывавший у всех восхищение. Ледовая арена была совмещена с небольшой гостиницей, куда сборная вписывалась в полном составе и еще оставались номера. От дверей гостиницы до дверей арены была сотня метров, то есть у хоккеистов были все условия для подготовки.

Через год Виктор Тихонов унаследовал от Плющева не только сборную, но и Одинцовскую «как бы базу». «Как бы» потому, что располагалась она прямо в центре города и была открыта для всех. И на тренировки сборная собирала полные трибуны местных жителей, а уж на контрольных матчах трибуны и вовсе рисковали обвалиться под наплывом публики. К тому времени с подачи Плющева «Спорт-Экспресс» успел подробно, в цветах, красках и душераздирающих тонах поведать о плачевном состоянии Новогорской олимпийской базы. Вслед за «СЭ» тему подхватили и другие СМИ, причем не только спортивные, большое начальство моментально прозрело, приехало в Новогорск, ужаснулось увиденному, и вскоре туда пришли большие деньги и рабочие из бывших союзных республик, которые принялись за работу. Она-то и кипела полным ходом, когда Тихонов попытался второй раз войти в одну и ту же реку, то есть снова стал главным тренером национальной команды. А поскольку в Новогорске в это время пыль от работ стояла столбом, то пришлось ему с командой готовиться к Евротуру в уже опробованном Одинцово.

В принципе, «дедушке» там все нравилось, за исключением одного нюанса. Все свободные номера в гостинице позанимали журналисты. Будь они из профильных изданий, проблем бы не было. Но спортивная пресса в те времена не специализировалась на влезании без мыла в узкие места. Поэтому свободные номера заняли представители так называемой «бульварной» прессы. Которые с утра до вечера ломились в тихоновский полулюкс с требованием рассказать, как он «убил Харламова», «отправил в ссылку Михайлова» и «выгнал из хоккея Третьяка». Поэтому на второй день сбора Тихонов перестал приходить в гостиницу. С утра пораньше он приезжал из Москвы, а вечером уезжал обратно домой. Днем же, пока «укатанные» им хоккеисты лежали в своих номерах вниз лицом, прогуливался по Одинцово, оставляя за себя Владимира Владимировича Юрзинова-старшего. Который был настолько воспитан и интеллигентен, что сумел не послать по известному адресу даже представителя «Экспресс-газеты», самой, наверное, «бульварной» из всех в те годы. Говорят, он даже дал этому представителю интервью, о чем потом очень сожалел.

В один из таких дневных моционов ваш покорный слуга увязался вслед за Тихоновым. По ходу прогулки «дедушка» раскланивался направо и налево, а иногда даже останавливался и беседовал с желающими на темы современного хоккея. С кем-то из прохожих у него и зашел разговор об отношении верховной власти к хоккею. Тема была «вкусной» и безбрежной, поэтому, когда мы двинулись дальше, я попробовал ее развить и поинтересовался у Тихонова, как часто ему доводилось созерцать лики великих мира сего?

Виктор Тихонов. Фото Александр Вильф
Виктор Тихонов. Фото Александр Вильф

Определяющий разговор

Оказалось, что с министром обороны СССР Маршалом Дмитрием Устиновым Тихонов был если не на короткой ноге, то встречался достаточно часто, минимум два раза в год. Министр приезжал на базу перед стартом очередного сезона, как он сам говорил, «посидеть на дорожку». Причем делал это без предварительной подготовки. В лучшем случае, звонили накануне вечером и предупреждали: мол, завтра в районе полудня будет министр, вы там не разбегайтесь.

Любил министр обороны собрать спортсменов у себя, особенно армейцев-олимпийцев после выигранных ими Олимпиад. И тогда хоккеистам ЦСКА и не только хоккеистам приходилось доставать из дальних шкафов поеденные молью и покрытые паутиной воинские тужурки, а некоторым даже срочно менять погоны на более весомые. Пару раз приглашал отдельно хоккеистов поздравить с «дуплетом» — выигранными чемпионатами СССР и мира.

Что же касается тех, кто был выше министра обороны, то один раз довелось Виктору Васильевичу встретиться со своим однофамильцем, председателем Совета Министров СССР, и дважды с будущим генеральным секретарем ЦК КПСС Юрием Андроповым. Причем первая встреча особенно запала Тихонову в душу.

В 1977 году, когда он только принял ЦСКА и сборную СССР, то сходу проиграл первый же турнир сборных, да еще домашний, Приз «Известий». Проиграл чехословакам, которым в очном поединке наша сборная влетела 3:8. Причем на глазах самого Леонида Ильича Брежнева, присутствовавшего в тот день на матче.

На следующий день после завершения турнира в кабинет главного тренера сборной СССР, что называется, вошли без стука. И ровным тихим голосом сообщили, что его ждет председатель Комитета государственной безопасности СССР товарищ Андропов. Милостиво разрешили переодеться из спортивного в цивильный костюм, но, по словам Тихонова, пока он переодевался, в голове крутилась фраза из бешено популярной тогда «Кавказской пленницы»: «В морге тебя переоденут».

О чем Виктор Васильевич думал по дороге к площади Дзержинского, он не рассказывал, но оптимизма ему добавил тот факт, что на заднем сиденье черной «Волги» он был один, а не зажатый между двумя субъектами. В известном здании, уже в приемной, пришлось немного подождать. По часам выходило совсем недолго, но по внутреннему ощущению тренера прошла целая вечность. А дальше был разговор с Андроповым, который и стал, по словам Тихонова, во многом для него определяющим.

Виктор Тихонов. Фото Григорий Филиппов
Виктор Тихонов. Фото Григорий Филиппов
1989 год. Виктор Тихонов.«Меня невозможно загипнотизировать. Очень сильное биополе...» 90 лет со дня рождения Виктора Тихонова

Андропов сказал, что партии и правительству, в принципе, все равно, кто станет чемпионом СССР по хоккею. Потому что чемпион в стране все равно будет, он будет нашим, кто-то порадуется, кто-то расстроится, но это не важно. А вот кто станет чемпионом мира, олимпийским чемпионом или выиграет какой-то другой важный турнир, партии и правительству крайне важно, поскольку это напрямую влияет на народно-хозяйственные показатели страны.

Когда сборная выигрывает решающий матч и становится чемпионом мира, то статистика показывает нам всплеск производительности труда, причем по всей стране. Ощущается общий душевный подъем населения, единение людей разных профессий, снижаются цифры происшествий, вплоть до дорожно-транспортных. И наоборот, когда сборная проигрывает, все эти стрелки крутятся в противоположную сторону. А поскольку хоккей является спортом №1 в Советском Союзе, то колебания эти особенно заметны в масштабах всей страны.

Андропов говорил все это ровным, тихим голосом, но, как сказал Тихонов, было впечатление, будто речь была заранее написана и заучена наизусть, потому что Андропов не запнулся ни разу. И от этого слова председателя КГБ запоминались сразу и на всю жизнь. А уж когда Андропов сказал, мол, мы вместе находимся, по сути, на передовой и от результатов сборной напрямую зависят экономические показатели страны, то и вовсе мурашки по телу побежали.

К тому времени мы вместе с Тихоновым описали по Одинцово большой круг и приближались к нынешней базе сборной. И дальше я услышал о том, какую ответственность он почувствовал после этой беседы. Даже не почувствовал, а она на него навалилась. И даже теперь, спустя много-много лет, не отпускает, заставляя биться до конца на любом месте, где приходится работать.

Вторая встреча с Андроповым была уже в Кремле, по итогам обоих Олимпиад 1980 года. Своим результатом тогда Тихонов похвастаться не мог, но и отказаться от приглашения тоже не мог. Но там уже бесед не было, просто пересеклись на бегу и поздоровались. Могла, даже должна была состояться и третья встреча, перед Олимпиадой 1984 года. Перед Новым годом предупредили, что, возможно, его захочет увидеть генеральный секретарь, чтобы был в готовности. Но Андропов к тому времени пропал с экранов телевизоров, сборная улетела в Югославию и уже там, на играх, узнала о его смерти.

Прощаясь, Виктор Васильевич сказал, что встреча с Андроповым коренным образом изменила его жизнь, заставив пересмотреть само понятие ответственности в приложении к любому делу, которым он занимается. И именно это понятие спустя два десятка лет и не позволило ему спокойно отдыхать на весьма приличную полковничью пенсию, а заставило принять никому на тот момент не нужную сборную, от которой все шарахались, как черти от ладана. У Тихонова с той сборной тоже ничего не вышло, но страна потихоньку поднималась, а Вячеслава Быкова из Швейцарии он уже привез.

Максим Лебедев

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