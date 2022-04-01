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Владислав Третьяк: «У Гретцки уникальный организм. Чем больше находился на льду, тем меньше уставал»

Владислав Третьяк объяснил, в чем феномен Уэйна Гретцки
Юрий Голышак
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Александр Кружков
Читать «СЭ» в
Владислав Третьяк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Величайший голкипер в истории нашего хоккея Владислав Третьяк, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, в чем феномен Уэйна Гретцки.

— Был в отряде космонавтов Валерий Быковский, человек скромного телосложения, но с фантастической особенностью: на него вообще не действовала невесомость. Самые удивительные организмы, которые вы встречали в хоккее?

— Гретцки! Он приезжал в Москву в 1983-м. Делали фильм «Чемпионы». Найдите, на YouTube есть. Очень любопытное кино. Мы вместе тренировались, по ресторанам ходили... Учил его вприсядку танцевать. Это ж мое коронное — гопак, всякие разножки. Начали с Гретцки соревноваться — я и минуту мог выдержать в таком темпе, и три, и пять. А он — секунды какие-то!

Владислав Третьяк и&nbsp;Уэйн Грецки в&nbsp;молодости. Владислав Третьяк: «Учил Гретцки танцевать вприсядку. Хватило его ненадолго»

— Слабенький?

— Он вот такой (показывает мизинец). Говорю: «Как же ты играешь?» А Уэйн отвечает: «Специалисты, врачи меня смотрели. Уникальный организм — чем больше нахожусь на льду, тем меньше устаю». Становится все свежее! Представляете?

— На гопак это не распространялось?

— Там специфика другая — колено иначе работает... А на льду сколько Гретцки находился, сколько забивал? Не уставал!

Хоккей
Владислав Третьяк
Уэйн Гретцки
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