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Сегодня, 08:12

Третьяк рассказал, почему не играет в матчах ветеранов

Юрий Голышак
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Александр Кружков
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Легенда российского и мирового хоккея, президент ФХР Владислав Третьяк объяснил свое нежелание играть в хоккей после окончания карьеры.

— Свои 70 как описали бы?

— Не могу осознать, что мне вот-вот 70. Иногда подходят пожилые люди — на вид значительно старше меня. Говорят: «Когда я был маленький, смотрел, как вы играли, и наслаждался...» Тут-то и озадачиваюсь: сколько ж мне? Всем кажется, что Третьяк древний мамонт. Потому что за ЦСКА начал играть в 1969-м — 17-летним.

— В какие моменты понимаете, что вы — вообще не старик?

— Когда на лед выхожу!

— А вы еще выходите?

— Конечно! Регулярно устраиваю мастер-классы.

— За ветеранов вроде бы не играете.

— Всего два матча провел. Оба — в защите.

— Это что за истории?

— В 2006-м отмечали 50-летие отечественного хоккея — играли на Красной площади. Нельзя было отказываться, никто бы не понял. Потом еще на каком-то юбилее вышел. На пять секунд.

— Почему не в воротах?

— Там совершенно другая игра — как минимум период надо отстоять! А у меня коленки уже не т. е. Уколы нужно делать. Все мениски стерлись. Ни один вратарь того времени столько не садился, сколько я.

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Владислав Третьяк
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