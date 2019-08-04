Олимпийская сборная России обыграла "Авангард" в первом матче Sochi Hockey Open

Олимпийская сборная обыграла "Авангард" в первом матче Sochi Hockey Open со счетом 4:3.

Завтра сборная сыграет на сочинском льду с "Локомотивом". В составе олимпийской команды отличились: Артем Швец-Роговой и дважды Владимир Брюквин.

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Sochi Hockey Open

"Авангард" (Омск) - Россия (ол.) - 3:4 (0:2, 3:1, 0:1)

Голы: Мисюль - 1 (Алексеев, Каюмов), 10:04 - 0:1. Брюквин - 1 (Жафяров, Романов), 17:20 - 0:2. Швец-Роговой - 1 (Юдин), 20:28 - 0:3. Щербак - 1 (Кошелев, Пьянов), 29:32 - 1:3. Дедунов - 1 (мен.), 33:08 - 2:3. Шумаков - 1 (бол., Фрэнсон, Бек), 39:05 - 3:3. Брюквин - 2 (Жафяров, Юдин), 49:02 - 3:4.

Вратари: Судницин (58:43) - Мельничук.

Судьи: Гофман, Соин.

4 августа. Сочи. Ледовая арена "Шайба".