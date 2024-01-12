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Сегодня, 07:15

«Вашингтон» идет ко дну — не спасает даже разыгравшийся Овечкин

«Вашингтон» потерпел поражение от «Сиэтла»
Михаил Зислис
Обозреватель
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
«Кэпиталз» потерпели седьмое поражение в 10 матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Сиэтл» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Голы: Картье — 7 (Маккэн, Ларссон), 8:50 — 0:1. Веннберг — 7 (Танев), 18:12 — 0:2. Пачиоретти — 1 (Овечкин, ван Римсдайк), 25:47 — 1:2. Шульц — 4 (Толванен, Бьоркстранд), 38:20 — 1:3. Ларссон — 3 (Танев, Шварц), 52:02 — 1:4.
Вратари: Кемпер — Даккорд.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 26 (11+10+5) — 23 (6+9+8).
Наши: Кузнецов (14.25/1/-2), Овечкин (16.40/5/0) — -.
12 января. Вашингтон. Capital One Arena. 17935 зрителей.

Игнорировать восьмую подряд победу «Сиэтла», вернувшую его в борьбу за плей-офф на Западе, совершенно невозможно. В настоящий момент это самая горячая команда лиги, которая пропустила всего 9 шайб в последних 8 играх! «Вашингтон» бодро начал матч, но стал очередной жертвой «Кракена» и постепенно падает на дно Восточной конференции. Не помог команде даже разыгравшийся Александр Овечкин. Его результативная серия достигла шести встреч.

Решение об участии лидера «Кэпиталз» было принято в последний момент. Еще в субботу в матче против «Каролины» Овечкин получил болезненное повреждение в столкновении с Джорданом Стаалом и пропустил несколько тренировок. Сломавший нос в игре с «Лос-Анджелесом» Том Уилсон занимался в маске, но ему еще дали возможность оклематься и оставили в запасе.

Александр Овечкин. «Вашингтон» проиграл «Сиэтлу». Овечкин набрал одно очко

Одной из важных причин взлета «Сиэтла» стал 27-летний вратарь Джоуи Даккорд. Он блестяще воспользовался своим шансом и вышел на первые роли после травмы Филиппа Грубауэра. Немец может лечиться еще долго — он играл посредственно и тянул «Кракен» на дно. Тогда как канадец, никогда ранее в карьере не блиставший на высоком уровне, сейчас выглядит как звезда. Даккорд, также имеющий швейцарские корни по материнской линии, выиграл 7 из 8 последних матчей «Сиэтла». Против «Вашингтона» он выручил в самый нужный момент при счете 0:0, красиво, в стиле Андрея Василевского, отбив шайбу ногой после броска Коннора Макмайкла.

Дарси Кемпер в отличие от своего коллеги должен забыть матч как страшный сон. Голкипер «Вашингтона» дважды не выручил в первом периоде, сведя на нет усилия товарищей. Даккорд же играл отменно, как минимум трижды круто выручив свою команду в стартовые 20 минут. Единственный раз в матче ему забили в ходе быстрой атаки, которая завершилась пасом Овечкина под бросок Максу Пачиоретти. Американец, много времени пропустивший в последние годы из-за травм, забросил свою первую шайбу за «Вашингтон». Их тройка, где роль центрфорварда отдана Дилану Строуму, в атаке смотрелась симпатично. Но этого оказалось мало. Овечкин чуть-чуть не успел накрыть у своих ворот при третьем голе защитника Джастина Шульца. После этого гости уверенно довели игру до победы, напомнив себя самих образца прошлого сезона, когда стали главной сенсацией в лиге.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сиэтл Кракен
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 40 26 14 54
2 Каролина 41 23 18 51
3 Айлендерс 41 19 22 48
4 Филадельфия 41 21 20 48
5 Нью-Джерси 39 21 18 45
6 Питтсбург 40 20 20 45
7 Вашингтон 39 19 20 44
8 Коламбус 42 13 29 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 40 24 16 56
2 Флорида 41 27 14 56
3 Торонто 39 21 18 50
4 Тампа-Бэй 43 21 22 47
5 Детройт 41 20 21 45
6 Монреаль 41 17 24 40
7 Баффало 42 18 24 40
8 Оттава 37 14 23 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 41 28 13 60
2 Колорадо 42 27 15 57
3 Даллас 40 24 16 53
4 Нэшвилл 41 22 19 45
5 Сент-Луис 40 21 19 43
6 Аризона 40 20 20 42
7 Миннесота 40 17 23 38
8 Чикаго 42 12 30 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 42 28 14 59
2 Вегас 41 23 18 51
3 Лос-Анджелес 38 20 18 48
4 Эдмонтон 38 22 16 45
5 Сиэтл 41 18 23 45
6 Калгари 42 19 23 43
7 Анахайм 41 14 27 29
8 Сан-Хосе 42 10 32 23
Результаты / календарь
1.01
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17.01
12.01 03:00
Питтсбург – Ванкувер
 3 : 4 ОТ
12.01 03:00
Монреаль – Сан-Хосе
 2 : 3
12.01 03:00
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
 4 : 3 ОТ
12.01 03:00
Флорида – Лос-Анджелес
 3 : 2 ОТ
12.01 03:00
Баффало – Оттава
 5 : 3
12.01 03:00
Каролина – Анахайм
 6 : 3
12.01 03:00
Вашингтон – Сиэтл
 1 : 4
12.01 03:00
Детройт – Эдмонтон
 2 : 3 ОТ
12.01 03:30
Айлендерс – Торонто
 4 : 3 ОТ
12.01 04:00
Сент-Луис – Рейнджерс
5 : 2
12.01 04:00
Виннипег – Чикаго
 2 : 1
12.01 05:00
Аризона – Калгари
 2 : 6
12.01 06:00
Вегас – Бостон
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 42 69
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 42 67
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 40 58
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 38 33
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 41 30
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 42 28
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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