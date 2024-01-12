«Вашингтон» идет ко дну — не спасает даже разыгравшийся Овечкин
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Сиэтл» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Голы: Картье — 7 (Маккэн, Ларссон), 8:50 — 0:1. Веннберг — 7 (Танев), 18:12 — 0:2. Пачиоретти — 1 (Овечкин, ван Римсдайк), 25:47 — 1:2. Шульц — 4 (Толванен, Бьоркстранд), 38:20 — 1:3. Ларссон — 3 (Танев, Шварц), 52:02 — 1:4.
Вратари: Кемпер — Даккорд.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 26 (11+10+5) — 23 (6+9+8).
Наши: Кузнецов (14.25/1/-2), Овечкин (16.40/5/0) — -.
12 января. Вашингтон. Capital One Arena. 17935 зрителей.
Игнорировать восьмую подряд победу «Сиэтла», вернувшую его в борьбу за плей-офф на Западе, совершенно невозможно. В настоящий момент это самая горячая команда лиги, которая пропустила всего 9 шайб в последних 8 играх! «Вашингтон» бодро начал матч, но стал очередной жертвой «Кракена» и постепенно падает на дно Восточной конференции. Не помог команде даже разыгравшийся Александр Овечкин. Его результативная серия достигла шести встреч.
Решение об участии лидера «Кэпиталз» было принято в последний момент. Еще в субботу в матче против «Каролины» Овечкин получил болезненное повреждение в столкновении с Джорданом Стаалом и пропустил несколько тренировок. Сломавший нос в игре с «Лос-Анджелесом» Том Уилсон занимался в маске, но ему еще дали возможность оклематься и оставили в запасе.
Одной из важных причин взлета «Сиэтла» стал 27-летний вратарь Джоуи Даккорд. Он блестяще воспользовался своим шансом и вышел на первые роли после травмы Филиппа Грубауэра. Немец может лечиться еще долго — он играл посредственно и тянул «Кракен» на дно. Тогда как канадец, никогда ранее в карьере не блиставший на высоком уровне, сейчас выглядит как звезда. Даккорд, также имеющий швейцарские корни по материнской линии, выиграл 7 из 8 последних матчей «Сиэтла». Против «Вашингтона» он выручил в самый нужный момент при счете 0:0, красиво, в стиле Андрея Василевского, отбив шайбу ногой после броска Коннора Макмайкла.
Дарси Кемпер в отличие от своего коллеги должен забыть матч как страшный сон. Голкипер «Вашингтона» дважды не выручил в первом периоде, сведя на нет усилия товарищей. Даккорд же играл отменно, как минимум трижды круто выручив свою команду в стартовые 20 минут. Единственный раз в матче ему забили в ходе быстрой атаки, которая завершилась пасом Овечкина под бросок Максу Пачиоретти. Американец, много времени пропустивший в последние годы из-за травм, забросил свою первую шайбу за «Вашингтон». Их тройка, где роль центрфорварда отдана Дилану Строуму, в атаке смотрелась симпатично. Но этого оказалось мало. Овечкин чуть-чуть не успел накрыть у своих ворот при третьем голе защитника Джастина Шульца. После этого гости уверенно довели игру до победы, напомнив себя самих образца прошлого сезона, когда стали главной сенсацией в лиге.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|40
|26
|14
|54
|2
|Каролина
|41
|23
|18
|51
|3
|Айлендерс
|41
|19
|22
|48
|4
|Филадельфия
|41
|21
|20
|48
|5
|Нью-Джерси
|39
|21
|18
|45
|6
|Питтсбург
|40
|20
|20
|45
|7
|Вашингтон
|39
|19
|20
|44
|8
|Коламбус
|42
|13
|29
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|40
|24
|16
|56
|2
|Флорида
|41
|27
|14
|56
|3
|Торонто
|39
|21
|18
|50
|4
|Тампа-Бэй
|43
|21
|22
|47
|5
|Детройт
|41
|20
|21
|45
|6
|Монреаль
|41
|17
|24
|40
|7
|Баффало
|42
|18
|24
|40
|8
|Оттава
|37
|14
|23
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|41
|28
|13
|60
|2
|Колорадо
|42
|27
|15
|57
|3
|Даллас
|40
|24
|16
|53
|4
|Нэшвилл
|41
|22
|19
|45
|5
|Сент-Луис
|40
|21
|19
|43
|6
|Аризона
|40
|20
|20
|42
|7
|Миннесота
|40
|17
|23
|38
|8
|Чикаго
|42
|12
|30
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|42
|28
|14
|59
|2
|Вегас
|41
|23
|18
|51
|3
|Лос-Анджелес
|38
|20
|18
|48
|4
|Эдмонтон
|38
|22
|16
|45
|5
|Сиэтл
|41
|18
|23
|45
|6
|Калгари
|42
|19
|23
|43
|7
|Анахайм
|41
|14
|27
|29
|8
|Сан-Хосе
|42
|10
|32
|23
|12.01
|03:00
|
Питтсбург – Ванкувер
|3 : 4 ОТ
|12.01
|03:00
|
Монреаль – Сан-Хосе
|2 : 3
|12.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
|4 : 3 ОТ
|12.01
|03:00
|
Флорида – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|12.01
|03:00
|
Баффало – Оттава
|5 : 3
|12.01
|03:00
|
Каролина – Анахайм
|6 : 3
|12.01
|03:00
|
Вашингтон – Сиэтл
|1 : 4
|12.01
|03:00
|
Детройт – Эдмонтон
|2 : 3 ОТ
|12.01
|03:30
|
Айлендерс – Торонто
|4 : 3 ОТ
|12.01
|04:00
|
Сент-Луис – Рейнджерс
|5 : 2
|12.01
|04:00
|
Виннипег – Чикаго
|2 : 1
|12.01
|05:00
|
Аризона – Калгари
|2 : 6
|12.01
|06:00
|
Вегас – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|42
|69
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|42
|67
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|40
|58
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|38
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|41
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|42
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41