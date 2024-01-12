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Сегодня, 09:00

Кучеров держит темп, Бучневич эмоционально отпраздновал долгожданный гол

Бучневич прервал серию из семи матчей без голов в НХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
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Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон и форвард Павел Бучневич.
Фото USA Today Sports
Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Рейнджерс» — 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
Голы: Фокс — 5 (Гудроу, Линдгрен), 1:51 — 0:1. Кайру — 10 (Томас, Бучневич), 4:02 — 1:1. Кайру — 11 (бол., Бучневич, Томас), 7:30 — 2:1. Саад — 10 (бол., Шенн, Крюг), 29:26 — 3:1. Кайру — 12 (Ледди), 47:01 — 4:1. Трочек — 13 (бол., Крайдер, Панарин), 50:58 — 4:2. Бучневич — 13 (п.в., Сундквист, Парэйко), 59:42 — 5:2.
Вратари: Биннингтон — Шестеркин (58:57 — 59:42).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 20 (8+7+5) — 43 (13+14+16).
Наши: Бучневич (20.16/2/+3), Торопченко (10.44/0/0) — Панарин (22.35/6/-2).
Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей.

«Рейнджерс» потерпели третье поражение подряд, чего с командой в нынешнем сезоне еще не случалось. Рассуждать о каком-то кризисе преждевременно — стоит перевести взгляд на таблицу и обнаружить ньюйоркцев среди лидеров «Востока».

Матч в Сент-Луисе был примечателен потрясающей эффективностью нападения «Блюз». Достаточно привести только один факт. В первом периоде «Сент-Луис» забил дважды — такого с командой не случалось больше месяца!

Игорю Шестеркину сложно предъявить серьезные претензии. Это был вечер нападающего Джордана Кайру, который сделал хет-трик, а мог бы добиться и большего, если не русский вратарь.

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич не забивал семь матчей, никак не мог найти себе места и даже завел Telegram-канал, где делился своими мыслями о происходящем. Надеюсь, в ближайшее время он там опубликует радостный пост. Для этого есть повод. В игре против своей бывшей команды «Рейнджерс» форвард прервал сухую серию, забросив со второй попытки шайбу в пустые ворота, и отдал две голевых передачи. Празднование в его исполнении получилось эмоциональным и небанальным. Бучневич доломал свою клюшку ударом о стекло.

У «Тампы» все еще есть проблемы

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
Голы: Мерсер — 13 (Хаула, Миллер), 7:42 — 0:1. Гленденинг — 6 (Пербикс, Уотсон), 12:35 — 1:1. Гленденинг — 7 (мен.), 18:22 — 2:1. Пойнт — 20 (Кучеров, Пербикс), 30:34 — 3:1. Братт — 15 (Марино, Тоффоли), 36:54 — 3:2. Бастиан — 2, 43:53 — 3:3. Раддиш — 3 (Кучеров, Василевский), 61:52 — 4:3.
Вратари: Василевский — Ванечек.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 20 (6+9+4+1) — 30 (10+10+8+2).
Наши: Кучеров (21.56/3/0) — -.
Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

«Тампа» выиграла второй матч подряд в овертайме, причем теперь одолела прямого конкурента в борьбе за плей-офф. В то же время прежние проблемы никуда не уходят. Возвращение в строй Андрея Василевского мало изменило ситуацию. Он много выручает, но этого не всегда хватает. Команда временами безобразно действует в обороне, позволяя соперникам очень легко создавать моменты. Даже при счете 3:1 «Тампа» не обрела спокойствия.

В двух голах, забитых «Нью-Джерси», не обошлось без везения. Еще одна шайба гостей была не засчитана после челленджа. Иначе при счете 3:4 «Болтс» могли развалиться. Хорошо, что у них не сбавляет оборотов Никита Кучеров. Он снова показал себя большим мастером, отдав две великолепные передачи партнерам под броски с убойных полиций. Брэйден Пойнт и Тэйлор Рэддиш, принесший победу в овертайме, не подвели.

Александр Овечкин. «Вашингтон» идет ко дну — не спасает даже разыгравшийся Овечкин

Никита Кучеров
Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 40 26 14 54
2 Каролина 41 23 18 51
3 Айлендерс 41 19 22 48
4 Филадельфия 41 21 20 48
5 Нью-Джерси 39 21 18 45
6 Питтсбург 40 20 20 45
7 Вашингтон 39 19 20 44
8 Коламбус 42 13 29 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 41 24 17 57
2 Флорида 41 27 14 56
3 Торонто 39 21 18 50
4 Тампа-Бэй 43 21 22 47
5 Детройт 41 20 21 45
6 Монреаль 41 17 24 40
7 Баффало 42 18 24 40
8 Оттава 37 14 23 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 41 28 13 60
2 Колорадо 42 27 15 57
3 Даллас 40 24 16 53
4 Нэшвилл 41 22 19 45
5 Сент-Луис 40 21 19 43
6 Аризона 40 20 20 42
7 Миннесота 40 17 23 38
8 Чикаго 42 12 30 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 42 28 14 59
2 Вегас 42 24 18 53
3 Лос-Анджелес 38 20 18 48
4 Эдмонтон 38 22 16 45
5 Сиэтл 41 18 23 45
6 Калгари 42 19 23 43
7 Анахайм 41 14 27 29
8 Сан-Хосе 42 10 32 23
Результаты / календарь
1.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
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10.01
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12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
12.01 03:00
Питтсбург – Ванкувер
 3 : 4 ОТ
12.01 03:00
Монреаль – Сан-Хосе
 2 : 3
12.01 03:00
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
 4 : 3 ОТ
12.01 03:00
Флорида – Лос-Анджелес
 3 : 2 ОТ
12.01 03:00
Баффало – Оттава
 5 : 3
12.01 03:00
Каролина – Анахайм
 6 : 3
12.01 03:00
Вашингтон – Сиэтл
 1 : 4
12.01 03:00
Детройт – Эдмонтон
 2 : 3 ОТ
12.01 03:30
Айлендерс – Торонто
 4 : 3 ОТ
12.01 04:00
Сент-Луис – Рейнджерс
5 : 2
12.01 04:00
Виннипег – Чикаго
 2 : 1
12.01 05:00
Аризона – Калгари
 2 : 6
12.01 06:00
Вегас – Бостон
 2 : 1 ОТ
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 42 69
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 42 67
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 40 58
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 38 33
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 41 30
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 42 28
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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