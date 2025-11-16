Хоккей
Сегодня, 07:30

Овечкин забил 902-й гол в НХЛ! Но у «Вашингтона» опять поражение и последнее место в дивизионе

Овечкин забил 902-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Александр Овечкин (справа) забил 902-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче с «Нью-Джерси».
Фото Imagn Images, USA Today Sports
«Кэпиталз» выиграли только один матч из последних пяти.
НХЛ. Регулярный чемпионат
16 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон)
Вашингтон
Нью-Джерси

«Нью-Джерси» перед игрой с «Вашингтоном» внезапно остался без своего лучшего бомбардира: сплочение команды закончилось серьезным порезом у Джека Хьюза. Сообщается, что американец из-за глупой травмы пропустит до двух месяцев.

Но и без него в составе «Нью-Джерси» есть кому забивать. Арсений Грицюк исполнил что-то из репертуара Овечкина: получил шайбу в правом круге вбрасывания и в касание мощно отправил ее в ворота «Вашингтона». Для россиянина эта шайба стала четвертой в сезоне, а всего у него 9 (4+5) результативных действий в 18 матчах.

Не обошлось и без гола Хьюза. В концовке периода Люк, брат травмированного Джека, удвоил преимущество «Нью-Джерси». Для него эта шайба стала первой в сезоне — крайне удачно подменил старшего брата.

В момент гола Люка Хьюза за воротами «Вашингтона» лежал травмированный Йеспер Братт. Швед не выдержал мощный силовой прием Александра Овечкина. Но Ови сегодня отметился не только жесткой игрой в отношении хоккеистов «Нью-Джерси», но и отличными действиями в атаке.

Александр Овечкин.Овечкин забил и начал новую погоню за Гретцки. А «Вашингтон» выходит из сумрака

Результаты «Вашингтона» на старте сезона не впечатляют. Больше всего вопросов к игре в зоне противника — по заброшенным шайбам «столичные» в числе худших на Востоке. Поэтому Спенсеру Карбери приходится срочно перебирать новые сочетания в атаке. Вдруг что-нибудь сработает.

И в третьем периоде действительно сработало. К привычной паре Овечкин — Строум третьим добавился Коннор Макмайкл. Канадец, в прошлом сезоне набравший более 60 очков, в этом сезоне погас: один гол и три ассиста в 17 матчах. Однако в новой тройке у него стало получаться.

Макмайкл забил на первой минуте третьего периода. Большая заслуга в этой шайбе Овечкина, который вывел своего партнера на пустые ворота.

Вскоре отличился и сам россиянин: Ови получил шайбу на пятаке и быстрым движением клюшки отправил ее под щиток Джейку Аллену, который и не понял, что произошло. Обновляем счетчик голов Овечкина: 5-й в сезоне и 902-й в карьере.

Благодаря усилиям первой тройки «Вашингтон» смог перевести игру в овертайм, а затем и в серию буллитов. Ни Овечкин, ни Грицюк броски не реализовали. Победный же на счету защитника «Нью-Джерси» Симона Немеца.

У «Вашингтона» уже четыре поражения в последних пяти матчах и последнее место в Столичном дивизионе.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка
МИД Франции пообещал усилить давление на Россию
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления
Материалы сюжета: Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» победил «Вашингтон», Овечкин забил гол и сделал результативный пас
Овечкин сравнял счет в матче «Вашингтон» — «Нью-Джерси»
Овечкин рассказал, как отпразднует 900-й гол в НХЛ: «Небольшой компанией где-нибудь посидим»
Русский вратарь остановил «Вашингтон». А главный раздражитель НХЛ набрал 1000-е очко и обменялся джерси с Овечкиным
Аршавин — о последствиях вечеринки в честь рекорда Овечкина: «Мы должны были вылетать в Колумбус. Но не долетели...»
  • Muslim Galeev

    Саня лучший.

    16.11.2025

  • Andrew_BD

    Был длительный сбой в протоколах на НХЛ. Большую часть первого периода составы на льду были пустыми, потом у Кэпс записали по 10 полевых :) Потом наконец исправили.

    16.11.2025

  • СЕРХИО76

    Всё таки прошлый год был исключение для Вашингтона. Выстрелили случайно.

    16.11.2025

  • petrovich555

    Учёные решили проверить виагру на зайце... Досталось даже опоссумам)...

    16.11.2025

  • Alexander Loginov

    Почему у Овечкина кэф 0? Вроде должно быть +1. За смену одна пропущенная, две заброшенные. Все в полных составах.

    16.11.2025

  • hant64

    Ничего не изменится - дебилы так же будут петь свои дебильные песни)).

    16.11.2025

  • _Металлург_

    "Мертвый" Овечкин при втором голе успел вернуться из круга вбрасывания в зоне соперника и убрать из игры двух соперников. Не глядя отдал передачу Макмайклу и также не глядя отправил шайбу в домик Аллену. И все это на прямых ногах и с лишним весом из-за пива, как утверждает очкочист! А если этот хоккеист будет соблюдать режим и наконец-то начнет играть в хоккей, а не стоять на одном месте?

    16.11.2025

  • Грег Хаус

    Хватит ерундой болтать - сайт ремонтируйте

    16.11.2025

  • petrovichis54

    команда по фиг,главное чтобы Овечкин забивал.

    16.11.2025

  • андр

    Главное к рекорду вперед, а клуб-хрен с ним!

    16.11.2025

  • Ydim

    Шайбы подождут, главное в рекламе посниматься, да Саша?

    16.11.2025

  • Max Zherbunov

    Михалыч - молодчик. З.Ы. А у некоторых ( ну вы понимаете), от его успехов продолжается зуд и боль в одном месте...)

    16.11.2025

  • sergejs m

    Когда ты успокоишся Конченный Салоед )))

    16.11.2025

  • Овечкин

    Пофиг место Вашинктона, главное, что я забил!

    16.11.2025

  • Владимир С

    Александр Овечкин (справа) забил 902-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ... А мы думали Овечкин слева.Спасибо за подсказку)))

    16.11.2025

  • Морская свинка_1979

    Напиши ещё про мертвлго опосума

    16.11.2025

  • _Mike N_

    а кто-то в это время "забил" его жене !:laughing::laughing::laughing:

    16.11.2025

  • _Mike N_

    Праздник в России - Овечкин забил шайбу в Америке ! Хороший повод выпить в воскресенье !:laughing::laughing::laughing:

    16.11.2025

  • the gathering !

    Овечкин побил рекорд Грецки, тема про его голы больше не интересна

    16.11.2025

  • LemieuxMario3

    На хальца случайно забила овца американская)))

    16.11.2025

  • Serjeapple

    Где шайбы из офиса?! Что Вашики над Сашей издеваются? Давайте забивать из его точки

    16.11.2025

  • горнолыжник из Горно-Алтайска

    Тебя прям не узнать))

    16.11.2025

  • Sehrgut

    Ещё 37 шайб и одну сверху!!! Всё.

    16.11.2025

  • Догада

    обидно, бывает, даже Грицюка на площадке не было

    16.11.2025

  • МаратХ

    Надо такую статью как про престарелого пустострела, написать про Хуснутдинова. Он забил и его Бостон, к тому же еще победил

    16.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    А ведь прав был Рабинер в прошлом сезоне. Действительно Овечкин начал трансформироваться. Теперь уже не скажешь : На прямых ногах, из офиса, в большинстве. Вот и сегодня Овечкин применил практику танатоза и как мёртвый опоссум упал в районе пятака, потом вскочил и как заправский центр обработал шайбу, хотя к нему зачем-то всем телом прижимался защитник, и с разворота подкатил шайбу под щиток голкипера. Иностранного происхождения. Видно не видать нам урожая шайб в ворота российских голкиперов.

    16.11.2025

