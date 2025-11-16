Овечкин забил 902-й гол в НХЛ! Но у «Вашингтона» опять поражение и последнее место в дивизионе
«Нью-Джерси» перед игрой с «Вашингтоном» внезапно остался без своего лучшего бомбардира: сплочение команды закончилось серьезным порезом у Джека Хьюза. Сообщается, что американец из-за глупой травмы пропустит до двух месяцев.
Но и без него в составе «Нью-Джерси» есть кому забивать. Арсений Грицюк исполнил что-то из репертуара Овечкина: получил шайбу в правом круге вбрасывания и в касание мощно отправил ее в ворота «Вашингтона». Для россиянина эта шайба стала четвертой в сезоне, а всего у него 9 (4+5) результативных действий в 18 матчах.
Не обошлось и без гола Хьюза. В концовке периода Люк, брат травмированного Джека, удвоил преимущество «Нью-Джерси». Для него эта шайба стала первой в сезоне — крайне удачно подменил старшего брата.
В момент гола Люка Хьюза за воротами «Вашингтона» лежал травмированный Йеспер Братт. Швед не выдержал мощный силовой прием Александра Овечкина. Но Ови сегодня отметился не только жесткой игрой в отношении хоккеистов «Нью-Джерси», но и отличными действиями в атаке.
Результаты «Вашингтона» на старте сезона не впечатляют. Больше всего вопросов к игре в зоне противника — по заброшенным шайбам «столичные» в числе худших на Востоке. Поэтому Спенсеру Карбери приходится срочно перебирать новые сочетания в атаке. Вдруг что-нибудь сработает.
И в третьем периоде действительно сработало. К привычной паре Овечкин — Строум третьим добавился Коннор Макмайкл. Канадец, в прошлом сезоне набравший более 60 очков, в этом сезоне погас: один гол и три ассиста в 17 матчах. Однако в новой тройке у него стало получаться.
Макмайкл забил на первой минуте третьего периода. Большая заслуга в этой шайбе Овечкина, который вывел своего партнера на пустые ворота.
Вскоре отличился и сам россиянин: Ови получил шайбу на пятаке и быстрым движением клюшки отправил ее под щиток Джейку Аллену, который и не понял, что произошло. Обновляем счетчик голов Овечкина: 5-й в сезоне и 902-й в карьере.
Благодаря усилиям первой тройки «Вашингтон» смог перевести игру в овертайм, а затем и в серию буллитов. Ни Овечкин, ни Грицюк броски не реализовали. Победный же на счету защитника «Нью-Джерси» Симона Немеца.
У «Вашингтона» уже четыре поражения в последних пяти матчах и последнее место в Столичном дивизионе.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|18
|12
|6
|25
|3
|Питтсбург
|18
|9
|9
|22
|4
|Айлендерс
|18
|10
|8
|22
|5
|Рейнджерс
|19
|10
|9
|22
|6
|Филадельфия
|18
|9
|9
|21
|7
|Коламбус
|18
|9
|9
|20
|8
|Вашингтон
|18
|8
|10
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|20
|12
|8
|24
|2
|Монреаль
|18
|10
|8
|22
|3
|Оттава
|19
|9
|10
|22
|4
|Детройт
|18
|10
|8
|21
|5
|Тампа-Бэй
|17
|9
|8
|20
|6
|Флорида
|18
|9
|9
|19
|7
|Торонто
|19
|8
|11
|18
|8
|Баффало
|18
|6
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|18
|12
|6
|29
|2
|Даллас
|19
|12
|7
|27
|3
|Виннипег
|18
|11
|7
|22
|4
|Чикаго
|18
|9
|9
|22
|5
|Юта
|18
|10
|8
|21
|6
|Миннесота
|19
|8
|11
|20
|7
|Сент-Луис
|19
|6
|13
|16
|8
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|24
|2
|Анахайм
|18
|11
|7
|23
|3
|Сиэтл
|18
|9
|9
|23
|4
|Эдмонтон
|20
|9
|11
|22
|5
|Вегас
|17
|8
|9
|21
|6
|Сан-Хосе
|19
|8
|11
|19
|7
|Ванкувер
|19
|8
|11
|18
|8
|Калгари
|20
|5
|15
|13
|16.11
|02:00
|Флорида – Тампа-Бэй
|1 : 3
|16.11
|02:00
|Миннесота – Анахайм
|2 : 0
|16.11
|03:00
|Монреаль – Бостон
|2 : 3
|16.11
|03:00
|Оттава – Лос-Анджелес
|0 : 1
|16.11
|03:00
|Чикаго – Торонто
|3 : 2
|16.11
|03:00
|Коламбус – Рейнджерс
|1 : 2 Б
|16.11
|03:00
|Вашингтон – Нью-Джерси
|2 : 3 Б
|16.11
|03:00
|Детройт – Баффало
|4 : 5 ОТ
|16.11
|03:00
|Каролина – Эдмонтон
|3 : 4 ОТ
|16.11
|04:00
|Сент-Луис – Вегас
|1 : 4
|16.11
|04:00
|Даллас – Филадельфия
|5 : 1
|16.11
|06:00
|Сиэтл – Сан-Хосе
|4 : 1
|16.11
|06:00
|Калгари – Виннипег
|3 : 4 Б
|16.11
|17:00
|Питтсбург – Нэшвилл
|- : -