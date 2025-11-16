Русский вратарь сделал сухарь в своем втором матче НХЛ. Мурашов может стать новой звездой «Питтсбурга»

Тернистый путь Сергея от третьего голкипера «Локомотива», через ECHL, АХЛ — в претенденты первого номера «Пингвинз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

16 ноября, 17:00. Avicii Arena (Стокгольм) Питтсбург Нэшвилл

Сергей Мурашов уезжал в Северную Америку из Ярославля. В «Локомотиве» на голкипера особенно не ставили: в сезоне-2024/25 он должен был стать третьим вратарем после Исаева и Мельничука. Тогда молодой голкипер решил рискнуть и подписал трехлетний контракт новичка с «Питтсбургом».

Нельзя сказать, что Мурашов выбрал легкий путь. Скорее наоборот — довольно серьезно его усложнил. В «Питтсбурге» он начинал примерно пятым/шестым вратарем. Речи об НХЛ вообще не шло. В первое время перед россиянином стояла задача стать основным в Лиге Восточного побережья (ECHL) — третьей по значимости в Северной Америке.

Завязнуть вратарю в «ист-косте» очень легко. В лиге довольно специфически относятся к игре в обороне, поэтому процент отраженных бросков у основного голкипера спокойно может быть ниже даже 88%. Мурашов тоже начал неважно: после первых двух игр по статистике он был одним из худших в лиге с 82,9% сейвов.

Но россиянин быстро адаптировался. Выдал мощную победную серию, несколько раз получил приз лучшему игроку месяца и добился повышения до АХЛ. В лиге фарм-клубов Мурашов стартовал с рекордной серии: 11 побед в первых 11 матчах. Сергей обошел даже Мэтта Мюррея, принесшего «Питтсбургу» два чемпионства.

Однако даже после такого мощного перформанса на россиянина особо не рассчитывали. Этот сезон он должен был начать четвертым в системе: после Тристана Джарри (огромный контракт, который нельзя выкупить), Артура Шилова (обменяли из «Ванкувера» с прицелом на роль первого номера) и Йоэля Блумквиста (на два года старше Мурашова и уже играл в НХЛ в прошлом сезоне). Но звезды сложились как надо: Джарри с Блумквистом одновременно оказались в списке травмированных, а Мурашов шикарно начал новый сезон в АХЛ и закономерно заслужил вызов в НХЛ.

Дебютный матч откровенно подпортили защитники «Питтсбурга», оформившие два привоза в третьем периоде. А вот встреча с «Нэшвиллом» стала бенефисом российского вратаря.

Получилась она максимально непростой. К 30-й минуте по воротам Мурашова нанесли всего два броска. Зато потом «Пингвины» «подарили» вратарю интересный аттракцион с шестью минутами подряд в меньшинстве. Мурашов справился.

«Я наслаждался этим. Это моя работа. Здорово быть вовлеченным в игру», — прокомментировал россиянин этот отрезок.

Навал в третьем периоде от соперника российский вратарь тоже выдержал. В итоге на его счету 21 сейв, сухарь и первая победа в НХЛ. Также он стал первой звездой матча и получил за это часы.

«Я не ношу часы. Не знаю, что с ними делать», — признался Мурашов в разговоре с журналистами.

Сейчас «Питтсбург» возвращается из Швеции. До восстановления Тристана Джарри остается несколько недель, а Йоэль Блумквист уже играет в АХЛ. Однако после такой игры будет жутко несправедливо отправлять Мурашова в фарм-клуб.

Да и ему вполне по силам переиграть каждого из вратарей в системе «Питтсбурга». Нужно только доверие.