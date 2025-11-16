Русский вратарь сделал сухарь в своем втором матче НХЛ. Мурашов может стать новой звездой «Питтсбурга»
Сергей Мурашов уезжал в Северную Америку из Ярославля. В «Локомотиве» на голкипера особенно не ставили: в сезоне-2024/25 он должен был стать третьим вратарем после Исаева и Мельничука. Тогда молодой голкипер решил рискнуть и подписал трехлетний контракт новичка с «Питтсбургом».
Нельзя сказать, что Мурашов выбрал легкий путь. Скорее наоборот — довольно серьезно его усложнил. В «Питтсбурге» он начинал примерно пятым/шестым вратарем. Речи об НХЛ вообще не шло. В первое время перед россиянином стояла задача стать основным в Лиге Восточного побережья (ECHL) — третьей по значимости в Северной Америке.
Завязнуть вратарю в «ист-косте» очень легко. В лиге довольно специфически относятся к игре в обороне, поэтому процент отраженных бросков у основного голкипера спокойно может быть ниже даже 88%. Мурашов тоже начал неважно: после первых двух игр по статистике он был одним из худших в лиге с 82,9% сейвов.
Но россиянин быстро адаптировался. Выдал мощную победную серию, несколько раз получил приз лучшему игроку месяца и добился повышения до АХЛ. В лиге фарм-клубов Мурашов стартовал с рекордной серии: 11 побед в первых 11 матчах. Сергей обошел даже Мэтта Мюррея, принесшего «Питтсбургу» два чемпионства.
Однако даже после такого мощного перформанса на россиянина особо не рассчитывали. Этот сезон он должен был начать четвертым в системе: после Тристана Джарри (огромный контракт, который нельзя выкупить), Артура Шилова (обменяли из «Ванкувера» с прицелом на роль первого номера) и Йоэля Блумквиста (на два года старше Мурашова и уже играл в НХЛ в прошлом сезоне). Но звезды сложились как надо: Джарри с Блумквистом одновременно оказались в списке травмированных, а Мурашов шикарно начал новый сезон в АХЛ и закономерно заслужил вызов в НХЛ.
Дебютный матч откровенно подпортили защитники «Питтсбурга», оформившие два привоза в третьем периоде. А вот встреча с «Нэшвиллом» стала бенефисом российского вратаря.
Получилась она максимально непростой. К 30-й минуте по воротам Мурашова нанесли всего два броска. Зато потом «Пингвины» «подарили» вратарю интересный аттракцион с шестью минутами подряд в меньшинстве. Мурашов справился.
«Я наслаждался этим. Это моя работа. Здорово быть вовлеченным в игру», — прокомментировал россиянин этот отрезок.
Навал в третьем периоде от соперника российский вратарь тоже выдержал. В итоге на его счету 21 сейв, сухарь и первая победа в НХЛ. Также он стал первой звездой матча и получил за это часы.
«Я не ношу часы. Не знаю, что с ними делать», — признался Мурашов в разговоре с журналистами.
Сейчас «Питтсбург» возвращается из Швеции. До восстановления Тристана Джарри остается несколько недель, а Йоэль Блумквист уже играет в АХЛ. Однако после такой игры будет жутко несправедливо отправлять Мурашова в фарм-клуб.
Да и ему вполне по силам переиграть каждого из вратарей в системе «Питтсбурга». Нужно только доверие.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|18
|12
|6
|25
|3
|Питтсбург
|19
|10
|9
|24
|4
|Айлендерс
|19
|10
|9
|22
|5
|Рейнджерс
|20
|10
|10
|22
|6
|Филадельфия
|18
|9
|9
|21
|7
|Коламбус
|18
|9
|9
|20
|8
|Вашингтон
|18
|8
|10
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|20
|12
|8
|24
|2
|Детройт
|19
|11
|8
|23
|3
|Монреаль
|18
|10
|8
|22
|4
|Оттава
|19
|9
|10
|22
|5
|Тампа-Бэй
|18
|9
|9
|20
|6
|Флорида
|18
|9
|9
|19
|7
|Торонто
|19
|8
|11
|18
|8
|Баффало
|18
|6
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|31
|2
|Даллас
|19
|12
|7
|27
|3
|Виннипег
|18
|11
|7
|22
|4
|Чикаго
|18
|9
|9
|22
|5
|Миннесота
|20
|9
|11
|22
|6
|Юта
|18
|10
|8
|21
|7
|Сент-Луис
|19
|6
|13
|16
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|24
|2
|Анахайм
|18
|11
|7
|23
|3
|Сиэтл
|18
|9
|9
|23
|4
|Вегас
|18
|8
|10
|22
|5
|Эдмонтон
|20
|9
|11
|22
|6
|Ванкувер
|20
|9
|11
|20
|7
|Сан-Хосе
|19
|8
|11
|19
|8
|Калгари
|20
|5
|15
|13
|17.11
|01:00
|Тампа-Бэй – Ванкувер
|2 : 6
|17.11
|02:00
|Миннесота – Вегас
|3 : 2 ОТ
|17.11
|03:00
|Рейнджерс – Детройт
|1 : 2
|17.11
|05:00
|Колорадо – Айлендерс
|4 : 1