Лучшие снайперы НХЛ на 7 октября: Шмальц лидирует, Капризов и Подколзин в топ-15

Нападающий «Юты» Ник Шмальц лидирует в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ-2026/27.

7 октября 30-летний американец отметился голом в матче с «Нью-Джерси» (5:3). Группу преследователей Шмальца с 4 голами в 3 матчах возглавляет защитник «Эдмонтона» Эван Бушар. Виктор Олафссон («Вегас»), Пол Коттер («Ванкувер») и Себастьян Ахо («Каролина») также забросили по 4 шайбы, но провели на одну игру больше.

Лучшими из россиян остаются Кирилл Капризов («Миннесота») и Василий Подколзин («Эдмонтон») — на их счету по 3 гола в 3 встречах.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 7 октября 2026 года:

Ник Шмальц («Юта») — 5 голов в 4 матчах Эван Бушар («Эдмонтон») — 4 гола в 3 матчах Виктор Олафссон («Вегас») — 4 гола в 4 матчах Пол Коттер («Ванкувер») — 4 гола в 4 матчах Себастьян Ахо («Каролина») — 4 гола в 4 матчах Арттури Лехконен («Колорадо») — 3 гола в 2 матчах Кирилл Капризов («Миннесота») — 3 гола в 3 матчах Василий Подколзин («Эдмонтон») — 3 гола в 3 матчах Кайл Коннор («Виннипег») — 3 гола в 3 матчах Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 3 гола в 3 матчах Захари Болдюк («Монреаль») — 3 гола в 3 матчах Нильс Хегландер («Нэшвилл») — 3 гола в 3 матчах Стивен Стэмкос («Нэшвилл») — 3 гола в 3 матчах Тим Штюцле («Оттава») — 3 гола в 3 матчах

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