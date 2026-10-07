«Айлендерс» подписали трехлетний контракт с 18-летним защитником Дравецким

«Айлендерс» подписали трехлетний контракт новичка с 18-летним защитником Владимиром Дравецким, сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

Дравецкий был выбран «Айлендерс» в пятом раунде драфта НХЛ 2026 года под 141-м номером. В сезоне-2025/26 он провел 58 матчей за «Брэнтфорд» в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) и набрал 28 (9+19) очков. В 11 встречах плей-офф защитник сделал три результативные передачи.

В сезоне-2026/27 Дравецкий набрал 4 (1+3) очка в четырех матчах за «Гуэлф» в OHL. Также он сделал одну результативную передачу в предсезонном дебюте за «Айлендерс».

7 октября стало известно, что защитник «Айлендерс» Александр Романов выбыл на срок до 8 месяцев из-за разрыва крестообразной связки.