«Айлендерс» подписали трехлетний контракт с 18-летним защитником Дравецким
«Айлендерс» подписали трехлетний контракт новичка с 18-летним защитником Владимиром Дравецким, сообщает пресс-служба клуба НХЛ.
Дравецкий был выбран «Айлендерс» в пятом раунде драфта НХЛ 2026 года под 141-м номером. В сезоне-2025/26 он провел 58 матчей за «Брэнтфорд» в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) и набрал 28 (9+19) очков. В 11 встречах плей-офф защитник сделал три результативные передачи.
В сезоне-2026/27 Дравецкий набрал 4 (1+3) очка в четырех матчах за «Гуэлф» в OHL. Также он сделал одну результативную передачу в предсезонном дебюте за «Айлендерс».
7 октября стало известно, что защитник «Айлендерс» Александр Романов выбыл на срок до 8 месяцев из-за разрыва крестообразной связки.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|6
|4
|2
|9
|2
|Рейнджерс
|6
|4
|2
|8
|3
|Питтсбург
|6
|3
|3
|7
|4
|Вашингтон
|4
|3
|1
|6
|5
|Нью-Джерси
|4
|2
|2
|4
|6
|Коламбус
|4
|2
|2
|4
|7
|Айлендерс
|5
|2
|3
|4
|8
|Филадельфия
|6
|0
|6
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|5
|4
|1
|8
|2
|Оттава
|5
|4
|1
|8
|3
|Бостон
|6
|4
|2
|8
|4
|Торонто
|6
|3
|3
|7
|5
|Флорида
|5
|2
|3
|6
|6
|Монреаль
|5
|2
|3
|5
|7
|Баффало
|5
|2
|3
|4
|8
|Детройт
|5
|1
|4
|3
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|6
|4
|2
|8
|2
|Миннесота
|5
|3
|2
|7
|3
|Виннипег
|5
|3
|2
|7
|4
|Колорадо
|5
|3
|2
|6
|5
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|6
|6
|Сент-Луис
|5
|2
|3
|5
|7
|Даллас
|5
|2
|3
|5
|8
|Чикаго
|6
|1
|5
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|6
|5
|1
|10
|2
|Эдмонтон
|5
|4
|1
|9
|3
|Анахайм
|5
|4
|1
|8
|4
|Сиэтл
|5
|3
|2
|6
|5
|Сан-Хосе
|5
|3
|2
|6
|6
|Ванкувер
|6
|2
|4
|4
|7
|Лос-Анджелес
|4
|0
|4
|2
|8
|Калгари
|5
|0
|5
|0
Результаты / календарь
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
|12.10
|00:05
|Вашингтон – Сиэтл
|- : -
|12.10
|01:00
|Рейнджерс – Ванкувер
|- : -
|12.10
|02:00
|Филадельфия – Каролина
|- : -
|12.10
|20:00
|Баффало – Флорида
|- : -
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