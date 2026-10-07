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Айлендерс подписали трехлетний контракт с 18-летним защитником Владимиром Дравецким

«Айлендерс» подписали трехлетний контракт с 18-летним защитником Дравецким

Руслан Минаев

«Айлендерс» подписали трехлетний контракт новичка с 18-летним защитником Владимиром Дравецким, сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

Дравецкий был выбран «Айлендерс» в пятом раунде драфта НХЛ 2026 года под 141-м номером. В сезоне-2025/26 он провел 58 матчей за «Брэнтфорд» в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) и набрал 28 (9+19) очков. В 11 встречах плей-офф защитник сделал три результативные передачи.

В сезоне-2026/27 Дравецкий набрал 4 (1+3) очка в четырех матчах за «Гуэлф» в OHL. Также он сделал одну результативную передачу в предсезонном дебюте за «Айлендерс».

7 октября стало известно, что защитник «Айлендерс» Александр Романов выбыл на срок до 8 месяцев из-за разрыва крестообразной связки.

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НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 6 4 2 9
2 Рейнджерс 6 4 2 8
3 Питтсбург 6 3 3 7
4 Вашингтон 4 3 1 6
5 Нью-Джерси 4 2 2 4
6 Коламбус 4 2 2 4
7 Айлендерс 5 2 3 4
8 Филадельфия 6 0 6 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 5 4 1 8
2 Оттава 5 4 1 8
3 Бостон 6 4 2 8
4 Торонто 6 3 3 7
5 Флорида 5 2 3 6
6 Монреаль 5 2 3 5
7 Баффало 5 2 3 4
8 Детройт 5 1 4 3
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 6 4 2 8
2 Миннесота 5 3 2 7
3 Виннипег 5 3 2 7
4 Колорадо 5 3 2 6
5 Нэшвилл 5 2 3 6
6 Сент-Луис 5 2 3 5
7 Даллас 5 2 3 5
8 Чикаго 6 1 5 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 6 5 1 10
2 Эдмонтон 5 4 1 9
3 Анахайм 5 4 1 8
4 Сиэтл 5 3 2 6
5 Сан-Хосе 5 3 2 6
6 Ванкувер 6 2 4 4
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12.10 00:05 Вашингтон – Сиэтл - : -
12.10 01:00 Рейнджерс – Ванкувер - : -
12.10 02:00 Филадельфия – Каролина - : -
12.10 20:00 Баффало – Флорида - : -
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