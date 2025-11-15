Еще один русский вратарь рвется на вершину НХЛ. Для этого Аскаров прошел долгий и тернистый путь
Обмен из «Нэшвилла»
Когда в августе 2024 года Ярослав Аскаров запросил обмен из «Нэшвилла», многим казалось, что сделка с «Сан-Хосе» быстро доведет его до стабильного места в НХЛ. Система «Предаторз» была укомплектована голкиперами. Позицию стартера безальтернативно занимал финн Юусе Сарос. Аскаров же большую часть сезона играл в АХЛ. Время в фарм-клубе ему осточертело. Ярослав считал, что перерос эту лигу и достоин места в НХЛ.
«Нэшвилл» придерживался другого мнения. Помимо веры в Сароса, клуб укрепил позицию Скоттом Веджвудом, которого позднее обменял в «Колорадо» на Юстуса Аннунена. А Аскаров стал участником другой сделки и продолжил карьеру в кризисном «Сан-Хосе».
«Шаркс» — одна из самых безнадежных франшиз НХЛ последних лет. После сезона-2018/19 команда не добиралась до плей-офф. Время на дне позволило обогатиться топ-проспектами. Главная звезда «Сан-Хосе» на ближайшие годы — первый номер драфта Маклин Селебрини. Молодой канадец уже ворвался в гонку бомбардиров НХЛ и помогает команде побеждать. Большие надежды связаны и с Аскаровым.
Сезон после обмена из «Нэшвилла» Ярослав провел на две лиги: 13 матчей в НХЛ и 28 (вместе с плей-офф) — в АХЛ. И только сейчас в нем увидели стабильного голкипера основы. Регулярку россиянин начал невыразительно, но на последнем отрезке поймал кураж: четыре победы в пяти матчах при потрясающей статистике.
— Аскаров был выдающимся. Наша игра в меньшинстве, хоть мы и пропустили один гол с четырех удалений, была действительно хороша. И это благодаря Аскарову, — отметил после победы над «Миннесотой» тренер «Сан-Хосе» Райан Варсофски.
Первый номер «Сан-Хосе»?
В «Сан-Хосе» Аскаров получил другой уровень конкуренции. Сейчас он делит игровое время с Алексом Недельковичем, чьи лучшие годы остались в прошлом — иначе бы он не сменил четыре команды за шесть сезонов. Статистика американца сопоставима с показателями Ярослава. Однако Аскаров сыграл на 235 минут больше, и с ним команда чаще побеждала. К тому же россиянин — прогрессирующий вратарь, которому только в июне исполнилось 23 года. Голкиперы обычно созревают позднее, и если Неделькович в 29 лет вряд ли способен на прогресс, то Аскаров должен добавлять с каждым сезоном в НХЛ.
Еще в прошлой регулярке Ярослав заслужил место в основе «Шаркс». По статистике он превзошел Витека Ванечека, Георгия Романова и, что важнее всего, Александра Георгиева, которого не оставили в команде. Лучше показатели были только у Маккензи Блэквуда, но он перешел в «Колорадо» еще по ходу сезона. В «Сан-Хосе» продолжили верить в Ярослава, а в тандем ему подписали опытного Недельковича. Сейчас россиянин входит в топ-8 голкиперов НХЛ по проценту отраженных бросков. Он опережает Илью Сорокина, Андрея Василевского и Сергея Бобровского.
Причем статистика Ярослава была бы еще лучше, если бы не провальный старт сезона. В пяти последних матчах его процент сейвов не опускался ниже 94. Четыре из них завершились победами, а единственное поражение от «Калгари» команда потерпела всухую.
— Мы были ужасны сегодня, но Аскаров отыграл невероятно. Матч точно не должен был закончиться со счетом 2:0. Он был единственным готовым сегодня играть, — сказал Варсофски после поражения «Флэймз».
Недельковича еще до матча с «Калгари» вывели из состава по состоянию здоровья. На подстраховку Аскарову из фарм-клуба вызвали Якуба Шкарека, который к 26 годам провел только два матча в НХЛ. Пока не поправится американец, Ярославу стоит приготовиться к высокой нагрузке. Это прекрасный шанс доказать тренерам и руководству, что на него можно рассчитывать как на стабильного первого номера.
Впереди большая карьера
Аскаров — представитель новой вратарской школы. С прекрасным катанием, смелой игрой клюшкой и агрессивным стилем. О его таланте заговорили еще на юниорском уровне после золота Кубка Глинки/Гретцки в 2019 году, где сборная России обыграла в финале Канаду. Ярослав ставил рекорды в МХЛ, успешно вошел во взрослый хоккей и перед отъездом за океан успел отыграть 16 матчей за СКА (процент отраженных бросков — 93,7).
Были и неудачные турниры. Многие до сих пор вспоминают, как на МЧМ-2021 он терял клюшку. Ярослав тогда отшучивался: куплю суперклей и больше не выпущу ее из рук. А Василий Подколзин, капитан молодежки, после турнира сказал: «Мы подставили тренера Игоря Ларионова и Аскарова». Вратарь отыграл не идеально, но без медалей сборная точно осталась не из-за него.
После резкого взлета и большого внимания по юниорам в карьере Ярослава наступили тяжелые периоды. И в сборной, и в СКА, где конкуренция была едва ли не серьезнее, чем в клубах НХЛ. Отправившись за океан, Аскаров тоже не сразу получил доверие. Пришлось все доказывать через АХЛ и в итоге настаивать на обмене из «Нэшвилла», который задрафтовал его под 11-м номером.
Спустя год после сделки сомнений не осталось: решение было правильным. «Предаторз» стали одним из главных разочарований прошлого сезона. Сейчас ситуация не изменилась, а «Шаркс», напротив, находятся на подъеме. Один из тех, кто может вернуть клубу былую славу, — перспективный вратарь Аскаров. В североамериканской прессе его уже называют первым номером «Сан-Хосе» на годы вперед.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|12
|5
|25
|2
|Каролина
|17
|12
|5
|24
|3
|Питтсбург
|18
|9
|9
|22
|4
|Айлендерс
|18
|10
|8
|22
|5
|Филадельфия
|17
|9
|8
|21
|6
|Рейнджерс
|18
|9
|9
|20
|7
|Коламбус
|17
|9
|8
|19
|8
|Вашингтон
|17
|8
|9
|17
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|17
|10
|7
|22
|2
|Оттава
|18
|9
|9
|22
|3
|Бостон
|19
|11
|8
|22
|4
|Детройт
|17
|10
|7
|20
|5
|Флорида
|17
|9
|8
|19
|6
|Тампа-Бэй
|16
|8
|8
|18
|7
|Торонто
|18
|8
|10
|18
|8
|Баффало
|17
|5
|12
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|18
|12
|6
|29
|2
|Даллас
|18
|11
|7
|25
|3
|Юта
|18
|10
|8
|21
|4
|Виннипег
|17
|10
|7
|20
|5
|Чикаго
|17
|8
|9
|20
|6
|Миннесота
|18
|7
|11
|18
|7
|Сент-Луис
|18
|6
|12
|16
|8
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|17
|11
|6
|23
|2
|Лос-Анджелес
|18
|9
|9
|22
|3
|Сиэтл
|17
|8
|9
|21
|4
|Эдмонтон
|19
|8
|11
|20
|5
|Вегас
|16
|7
|9
|19
|6
|Сан-Хосе
|18
|8
|10
|19
|7
|Ванкувер
|19
|8
|11
|18
|8
|Калгари
|19
|5
|14
|12
|15.11
|03:00
|Каролина – Ванкувер
|4 : 3 ОТ
|15.11
|04:00
|Сент-Луис – Филадельфия
|5 : 6 Б
|15.11
|05:00
|Юта – Айлендерс
|2 : 3 ОТ