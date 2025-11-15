Хоккей
Сегодня, 12:30

Еще один русский вратарь рвется на вершину НХЛ. Для этого Аскаров прошел долгий и тернистый путь

Аскаров одержал 5 побед в 11 матчах за «Сан-Хосе» в сезоне-2025/26
Михаил Скрыль
Корреспондент
Ярослав Аскаров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Ярослав вживается в роль основного голкипера «Сан-Хосе» — клуба, который совсем недавно считался безнадежным аутсайдером.

Обмен из «Нэшвилла»

Когда в августе 2024 года Ярослав Аскаров запросил обмен из «Нэшвилла», многим казалось, что сделка с «Сан-Хосе» быстро доведет его до стабильного места в НХЛ. Система «Предаторз» была укомплектована голкиперами. Позицию стартера безальтернативно занимал финн Юусе Сарос. Аскаров же большую часть сезона играл в АХЛ. Время в фарм-клубе ему осточертело. Ярослав считал, что перерос эту лигу и достоин места в НХЛ.

«Нэшвилл» придерживался другого мнения. Помимо веры в Сароса, клуб укрепил позицию Скоттом Веджвудом, которого позднее обменял в «Колорадо» на Юстуса Аннунена. А Аскаров стал участником другой сделки и продолжил карьеру в кризисном «Сан-Хосе».

«Шаркс» — одна из самых безнадежных франшиз НХЛ последних лет. После сезона-2018/19 команда не добиралась до плей-офф. Время на дне позволило обогатиться топ-проспектами. Главная звезда «Сан-Хосе» на ближайшие годы — первый номер драфта Маклин Селебрини. Молодой канадец уже ворвался в гонку бомбардиров НХЛ и помогает команде побеждать. Большие надежды связаны и с Аскаровым.

Сезон после обмена из «Нэшвилла» Ярослав провел на две лиги: 13 матчей в НХЛ и 28 (вместе с плей-офф) — в АХЛ. И только сейчас в нем увидели стабильного голкипера основы. Регулярку россиянин начал невыразительно, но на последнем отрезке поймал кураж: четыре победы в пяти матчах при потрясающей статистике.

— Аскаров был выдающимся. Наша игра в меньшинстве, хоть мы и пропустили один гол с четырех удалений, была действительно хороша. И это благодаря Аскарову, — отметил после победы над «Миннесотой» тренер «Сан-Хосе» Райан Варсофски.

Первый номер «Сан-Хосе»?

В «Сан-Хосе» Аскаров получил другой уровень конкуренции. Сейчас он делит игровое время с Алексом Недельковичем, чьи лучшие годы остались в прошлом — иначе бы он не сменил четыре команды за шесть сезонов. Статистика американца сопоставима с показателями Ярослава. Однако Аскаров сыграл на 235 минут больше, и с ним команда чаще побеждала. К тому же россиянин — прогрессирующий вратарь, которому только в июне исполнилось 23 года. Голкиперы обычно созревают позднее, и если Неделькович в 29 лет вряд ли способен на прогресс, то Аскаров должен добавлять с каждым сезоном в НХЛ.

Еще в прошлой регулярке Ярослав заслужил место в основе «Шаркс». По статистике он превзошел Витека Ванечека, Георгия Романова и, что важнее всего, Александра Георгиева, которого не оставили в команде. Лучше показатели были только у Маккензи Блэквуда, но он перешел в «Колорадо» еще по ходу сезона. В «Сан-Хосе» продолжили верить в Ярослава, а в тандем ему подписали опытного Недельковича. Сейчас россиянин входит в топ-8 голкиперов НХЛ по проценту отраженных бросков. Он опережает Илью Сорокина, Андрея Василевского и Сергея Бобровского.

Ярослав Аскаров (№ 30) в&nbsp;матче НХЛ &laquo;Сан-Хосе&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тампа-Бэй&raquo; (2:1).Аскаров «засушил» Кучерова. Ярослава уже называют лучшим молодым вратарем НХЛ

Причем статистика Ярослава была бы еще лучше, если бы не провальный старт сезона. В пяти последних матчах его процент сейвов не опускался ниже 94. Четыре из них завершились победами, а единственное поражение от «Калгари» команда потерпела всухую.

— Мы были ужасны сегодня, но Аскаров отыграл невероятно. Матч точно не должен был закончиться со счетом 2:0. Он был единственным готовым сегодня играть, — сказал Варсофски после поражения «Флэймз».

Недельковича еще до матча с «Калгари» вывели из состава по состоянию здоровья. На подстраховку Аскарову из фарм-клуба вызвали Якуба Шкарека, который к 26 годам провел только два матча в НХЛ. Пока не поправится американец, Ярославу стоит приготовиться к высокой нагрузке. Это прекрасный шанс доказать тренерам и руководству, что на него можно рассчитывать как на стабильного первого номера.

Впереди большая карьера

Аскаров — представитель новой вратарской школы. С прекрасным катанием, смелой игрой клюшкой и агрессивным стилем. О его таланте заговорили еще на юниорском уровне после золота Кубка Глинки/Гретцки в 2019 году, где сборная России обыграла в финале Канаду. Ярослав ставил рекорды в МХЛ, успешно вошел во взрослый хоккей и перед отъездом за океан успел отыграть 16 матчей за СКА (процент отраженных бросков — 93,7).

Были и неудачные турниры. Многие до сих пор вспоминают, как на МЧМ-2021 он терял клюшку. Ярослав тогда отшучивался: куплю суперклей и больше не выпущу ее из рук. А Василий Подколзин, капитан молодежки, после турнира сказал: «Мы подставили тренера Игоря Ларионова и Аскарова». Вратарь отыграл не идеально, но без медалей сборная точно осталась не из-за него.

После резкого взлета и большого внимания по юниорам в карьере Ярослава наступили тяжелые периоды. И в сборной, и в СКА, где конкуренция была едва ли не серьезнее, чем в клубах НХЛ. Отправившись за океан, Аскаров тоже не сразу получил доверие. Пришлось все доказывать через АХЛ и в итоге настаивать на обмене из «Нэшвилла», который задрафтовал его под 11-м номером.

Спустя год после сделки сомнений не осталось: решение было правильным. «Предаторз» стали одним из главных разочарований прошлого сезона. Сейчас ситуация не изменилась, а «Шаркс», напротив, находятся на подъеме. Один из тех, кто может вернуть клубу былую славу, — перспективный вратарь Аскаров. В североамериканской прессе его уже называют первым номером «Сан-Хосе» на годы вперед.

Ярослав Аскаров
Хоккей
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
  • Iron Maiden

    Нет. Речь о том, что у него статистика 90,8 % отраженных бросков. Это хороший покащатель, по крайней мере многие основные вратари в более крутых командах, где лучше играют в обороне имеют такие же показатели. Лучше только Бобровский, Кемпер, Хеллибак, Кемпер, Шестеркин, Найт. на даном отрезке.

    15.11.2025

  • авторитет

    Паша, хорош бухать уже, иди проспись, алкота

    15.11.2025

  • Iron Maiden

    Сан Хосе в этом начале сезона наконец оттолкнулся от дна. Понятно, что сыграли 1/4 матчей. Опять же в успешном клубе, который всегда в плэй офф и оборона играет лучше чем у Сан Хосе, поэтому там даже средние киперы показывают не плохую статистику. Или если у тебя супер нападание, то шансов на победу больше, т к забьем много, а в обороне отобьемся. Если на таком уровне или чуть ниже проведет весь сезон, сыграет матчей 45, то это будет хороший шаг вперед.

    15.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Да неуж-то Аскарик стал играть в рамке с клюшкой в руках?

    15.11.2025

  • Sergejs Stanevics

    Аскарову удачи! Только хочу уточнить, 5 побед в 11 матчах это признак звездности нынче?

    15.11.2025

  • Iron Maiden

    Молодец. Пожелаем удачи. Хорошие габариты и играет подвижно. Единственное - он играет на правую сторону (ловушка в правой руке), что для вратарей на высоком уровне редкость.

    15.11.2025

  • Andrey Sakharov

    Скрыль, ты отвратительно пишешь. Ты и заздравин позорники

    15.11.2025

  • Константин Мишин

    такое впечатление что статья - автоперевод с какого-то североамериканского сайта... "получил другой уровень конкуренции", «Шаркс» — одна из самых безнадежных франшиз НХЛ", "время на дне позволило обогатиться топ-проспектами", "не сразу получил доверие"... вопрос автору статьи: где ваш русский язык, дядя? сие творение напоминает сакраментальное: я не чурка, я ханта... меня на армия забрали... :rofl::rofl::rofl:

    15.11.2025

  • Константин Мишин

    ...пока видно только что он пытается закрепиться на месте 1 номера, в не самом успешном клубе НХЛ... провёл несколько неплохих матчей, посмотрим как проведёт сезон...

    15.11.2025

  • Тор-1

    О, опять какую-то хрень за уши притянул!)

    15.11.2025

  • bazilet bazilet

    Прежде чем писать, почитай про карьеру Боба. Двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). Он к 29 всем и всё доказал, ну ты неуч.

    15.11.2025

  • Адекватный спартач

    "Неделькович в 29 лет вряд ли способен на прогресс" Как минимум один Бобровский с этим не согласится...

    15.11.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Михрютка несколько дней назад навалил здесь кучу про "Монреаль скоро пойдёт за КС" и после этого МК "полетел" за КС: 1-5 и 0-7. Сейчас аффтор взялся за Аскарова. Сколько Аскаров пропустит в следующем матче: 5, 7 или больше?

    15.11.2025

  • bazilet bazilet

    Налетели жопорукие хэйтеры. Которые в своей жизни не добились - ничего. Парню 23, и всё ещё впереди. Будет работать, будет топ, все задатки есть.

    15.11.2025

  • qck1967

    Опять пошёл пиар этого унылого кипера. Кабы он был такой классный, то был бы не в Сан-Хосе. В НХЛ бизнес и хороших игроков не отдают в худшие команды. Ни статистикой, ни игрой не тянет Аскаров на топа.

    15.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Отличный статистический материал, много полезных цифр. Я вот только забыл, кто Аскарову первую шайбу забросил в НХЛ. В первом же матче. И как он потом почти год в НХЛ не играл.

    15.11.2025

  • Павел Леонидович

    миша, не смеши! Этот мистер-потерянная клюшка только на вершину анти-чата может прорваться) Та еще дыра

    15.11.2025

