Еще один русский вратарь рвется на вершину НХЛ. Для этого Аскаров прошел долгий и тернистый путь

Ярослав вживается в роль основного голкипера «Сан-Хосе» — клуба, который совсем недавно считался безнадежным аутсайдером.

Обмен из «Нэшвилла»

Когда в августе 2024 года Ярослав Аскаров запросил обмен из «Нэшвилла», многим казалось, что сделка с «Сан-Хосе» быстро доведет его до стабильного места в НХЛ. Система «Предаторз» была укомплектована голкиперами. Позицию стартера безальтернативно занимал финн Юусе Сарос. Аскаров же большую часть сезона играл в АХЛ. Время в фарм-клубе ему осточертело. Ярослав считал, что перерос эту лигу и достоин места в НХЛ.

«Нэшвилл» придерживался другого мнения. Помимо веры в Сароса, клуб укрепил позицию Скоттом Веджвудом, которого позднее обменял в «Колорадо» на Юстуса Аннунена. А Аскаров стал участником другой сделки и продолжил карьеру в кризисном «Сан-Хосе».

«Шаркс» — одна из самых безнадежных франшиз НХЛ последних лет. После сезона-2018/19 команда не добиралась до плей-офф. Время на дне позволило обогатиться топ-проспектами. Главная звезда «Сан-Хосе» на ближайшие годы — первый номер драфта Маклин Селебрини. Молодой канадец уже ворвался в гонку бомбардиров НХЛ и помогает команде побеждать. Большие надежды связаны и с Аскаровым.

Сезон после обмена из «Нэшвилла» Ярослав провел на две лиги: 13 матчей в НХЛ и 28 (вместе с плей-офф) — в АХЛ. И только сейчас в нем увидели стабильного голкипера основы. Регулярку россиянин начал невыразительно, но на последнем отрезке поймал кураж: четыре победы в пяти матчах при потрясающей статистике.

— Аскаров был выдающимся. Наша игра в меньшинстве, хоть мы и пропустили один гол с четырех удалений, была действительно хороша. И это благодаря Аскарову, — отметил после победы над «Миннесотой» тренер «Сан-Хосе» Райан Варсофски.

Первый номер «Сан-Хосе»?

В «Сан-Хосе» Аскаров получил другой уровень конкуренции. Сейчас он делит игровое время с Алексом Недельковичем, чьи лучшие годы остались в прошлом — иначе бы он не сменил четыре команды за шесть сезонов. Статистика американца сопоставима с показателями Ярослава. Однако Аскаров сыграл на 235 минут больше, и с ним команда чаще побеждала. К тому же россиянин — прогрессирующий вратарь, которому только в июне исполнилось 23 года. Голкиперы обычно созревают позднее, и если Неделькович в 29 лет вряд ли способен на прогресс, то Аскаров должен добавлять с каждым сезоном в НХЛ.

Еще в прошлой регулярке Ярослав заслужил место в основе «Шаркс». По статистике он превзошел Витека Ванечека, Георгия Романова и, что важнее всего, Александра Георгиева, которого не оставили в команде. Лучше показатели были только у Маккензи Блэквуда, но он перешел в «Колорадо» еще по ходу сезона. В «Сан-Хосе» продолжили верить в Ярослава, а в тандем ему подписали опытного Недельковича. Сейчас россиянин входит в топ-8 голкиперов НХЛ по проценту отраженных бросков. Он опережает Илью Сорокина, Андрея Василевского и Сергея Бобровского.

Причем статистика Ярослава была бы еще лучше, если бы не провальный старт сезона. В пяти последних матчах его процент сейвов не опускался ниже 94. Четыре из них завершились победами, а единственное поражение от «Калгари» команда потерпела всухую.

— Мы были ужасны сегодня, но Аскаров отыграл невероятно. Матч точно не должен был закончиться со счетом 2:0. Он был единственным готовым сегодня играть, — сказал Варсофски после поражения «Флэймз».

Недельковича еще до матча с «Калгари» вывели из состава по состоянию здоровья. На подстраховку Аскарову из фарм-клуба вызвали Якуба Шкарека, который к 26 годам провел только два матча в НХЛ. Пока не поправится американец, Ярославу стоит приготовиться к высокой нагрузке. Это прекрасный шанс доказать тренерам и руководству, что на него можно рассчитывать как на стабильного первого номера.

Впереди большая карьера

Аскаров — представитель новой вратарской школы. С прекрасным катанием, смелой игрой клюшкой и агрессивным стилем. О его таланте заговорили еще на юниорском уровне после золота Кубка Глинки/Гретцки в 2019 году, где сборная России обыграла в финале Канаду. Ярослав ставил рекорды в МХЛ, успешно вошел во взрослый хоккей и перед отъездом за океан успел отыграть 16 матчей за СКА (процент отраженных бросков — 93,7).

Были и неудачные турниры. Многие до сих пор вспоминают, как на МЧМ-2021 он терял клюшку. Ярослав тогда отшучивался: куплю суперклей и больше не выпущу ее из рук. А Василий Подколзин, капитан молодежки, после турнира сказал: «Мы подставили тренера Игоря Ларионова и Аскарова». Вратарь отыграл не идеально, но без медалей сборная точно осталась не из-за него.

После резкого взлета и большого внимания по юниорам в карьере Ярослава наступили тяжелые периоды. И в сборной, и в СКА, где конкуренция была едва ли не серьезнее, чем в клубах НХЛ. Отправившись за океан, Аскаров тоже не сразу получил доверие. Пришлось все доказывать через АХЛ и в итоге настаивать на обмене из «Нэшвилла», который задрафтовал его под 11-м номером.

Спустя год после сделки сомнений не осталось: решение было правильным. «Предаторз» стали одним из главных разочарований прошлого сезона. Сейчас ситуация не изменилась, а «Шаркс», напротив, находятся на подъеме. Один из тех, кто может вернуть клубу былую славу, — перспективный вратарь Аскаров. В североамериканской прессе его уже называют первым номером «Сан-Хосе» на годы вперед.