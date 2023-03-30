Овечкин снес соперника и не получил даже две минуты! Его возненавидели чужие болельщики
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Айлендерс» — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Энгвалль — 17 (Нельсон, Романов), 23:52 — 0:1. Шири — 15, 26:22 — 1:1.
Победный буллит: Палмиери.
Вратари: Кемпер — Сорокин.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 26 (7+10+5+4) — 29 (3+8+15+3).
Наши: Алексеев (17.42/1/+1), Кузнецов (15.45/4/0), Овечкин (18.48/1/-1) — Романов (20.49/1/+1).
30 марта. Вашингтон. Capital One Arena.
Незадолго до начала матча «Вашингтон» — «Айлендерс» любители статистики обратили внимание на довольно интересный факт, который неплохо подогрел интерес ко встрече в столице США — за свои четыре матча против «Кэпиталз» Илья Сорокин ни разу не пропустил от Александра Овечкина. Впрочем, это и неудивительно, учитывая, что Александр принял участие всего в одной игре, когда ворота «Островитян» защищал парень из Новокузнецка. Поэтому куда чаще от броска Great 8 страдал напарник сибиряка Семен Варламов.
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Однако не сумел пополнить соотечественником коллекцию своих жертв, насчитывающую уже 169 вратарей, капитан «Вашингтона» и сегодня. Хотя и был максимально близок к голу в первом периоде. Пожалуй, самый удачный момент у Александра был на 11-й минуте, когда он пульнул с кистей из-под защитника и обидно попал в район крестовины, которую предательски облизнула шайба. Брось Ови чуть ниже и каркас точно бы не спас Илью от попадания в почетный список, причастных к великой погоне.
А чуть раньше на помощь Сорокину пришел новичок команды Лэйна Ламберта Бо Хорват, подкравшийся к 8-му номеру со спину и не помешавший как следует бросить ему с убойной позиции на «усах».
Не дрогнул воспитанник «Кузни», оказавшись один на один с Овечкиным, и в обоюдоостром овертайме, который по-настоящему скрасил впечатление от довольно унылых 1:1 в основное время.
Но даже без гола лучший бомбардир «Кэпс» стал самый обсуждаемой фигурой матча. Правда, не в самом лучше свете. Всему виной не самый однозначный силовой прием россиянина против Адама Пелека, который попал под горячую руку в третьем периоде. И как бы канадец, не без труда доковылявший до лавки, ни корчился от боли, судьи не стали наказывать капитана «Вашингтона» даже двумя минутами, разозлив болельщиков «Айлендерс» в соцсетях.
У кого сегодня удалось пробить Сорокина, так это у Евгения Кузнецова. Правда, забросить у челябинца получилось уже в серии буллитов, где он исполнил давно ставший фирменный прием с замедлением и выключенным контроллером. Но в итоге реализованная попытка 92-го номера не помогла «Кэпс» взять лишнее очко и лишить голкипера «Островитян» очередной победы.
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|44
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|97
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|30
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|43
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Торонто – Флорида
|2 : 3 ОТ
|30.03
|02:30
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Вашингтон – Айлендерс
|1 : 2 Б
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|05:00
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|И
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|143
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