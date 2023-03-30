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Сегодня, 07:05

Овечкин снес соперника и не получил даже две минуты! Его возненавидели чужие болельщики

«Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Айлендерс» в НХЛ
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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30 марта. «Вашингтон» — «Айлендерс» — 1:2 Б. Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Забить Сорокину пока так и не удается.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Айлендерс» — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Энгвалль — 17 (Нельсон, Романов), 23:52 — 0:1. Шири — 15, 26:22 — 1:1.
Победный буллит: Палмиери.
Вратари: Кемпер — Сорокин.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 26 (7+10+5+4) — 29 (3+8+15+3).
Наши: Алексеев (17.42/1/+1), Кузнецов (15.45/4/0), Овечкин (18.48/1/-1) — Романов (20.49/1/+1).
30 марта. Вашингтон. Capital One Arena.

Незадолго до начала матча «Вашингтон» — «Айлендерс» любители статистики обратили внимание на довольно интересный факт, который неплохо подогрел интерес ко встрече в столице США — за свои четыре матча против «Кэпиталз» Илья Сорокин ни разу не пропустил от Александра Овечкина. Впрочем, это и неудивительно, учитывая, что Александр принял участие всего в одной игре, когда ворота «Островитян» защищал парень из Новокузнецка. Поэтому куда чаще от броска Great 8 страдал напарник сибиряка Семен Варламов.

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Однако не сумел пополнить соотечественником коллекцию своих жертв, насчитывающую уже 169 вратарей, капитан «Вашингтона» и сегодня. Хотя и был максимально близок к голу в первом периоде. Пожалуй, самый удачный момент у Александра был на 11-й минуте, когда он пульнул с кистей из-под защитника и обидно попал в район крестовины, которую предательски облизнула шайба. Брось Ови чуть ниже и каркас точно бы не спас Илью от попадания в почетный список, причастных к великой погоне.

А чуть раньше на помощь Сорокину пришел новичок команды Лэйна Ламберта Бо Хорват, подкравшийся к 8-му номеру со спину и не помешавший как следует бросить ему с убойной позиции на «усах».

Не дрогнул воспитанник «Кузни», оказавшись один на один с Овечкиным, и в обоюдоостром овертайме, который по-настоящему скрасил впечатление от довольно унылых 1:1 в основное время.

Но даже без гола лучший бомбардир «Кэпс» стал самый обсуждаемой фигурой матча. Правда, не в самом лучше свете. Всему виной не самый однозначный силовой прием россиянина против Адама Пелека, который попал под горячую руку в третьем периоде. И как бы канадец, не без труда доковылявший до лавки, ни корчился от боли, судьи не стали наказывать капитана «Вашингтона» даже двумя минутами, разозлив болельщиков «Айлендерс» в соцсетях.

У кого сегодня удалось пробить Сорокина, так это у Евгения Кузнецова. Правда, забросить у челябинца получилось уже в серии буллитов, где он исполнил давно ставший фирменный прием с замедлением и выключенным контроллером. Но в итоге реализованная попытка 92-го номера не помогла «Кэпс» взять лишнее очко и лишить голкипера «Островитян» очередной победы.

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Александр Овечкин
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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1 Каролина 73 47 26 103
2 Нью-Джерси 74 46 28 100
3 Рейнджерс 74 44 30 98
4 Айлендерс 76 39 37 87
5 Питтсбург 74 36 38 82
6 Вашингтон 75 34 41 77
7 Филадельфия 73 29 44 70
8 Коламбус 73 23 50 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 74 57 17 119
2 Торонто 74 44 30 98
3 Тампа-Бэй 75 43 32 92
4 Флорида 75 37 38 81
5 Баффало 73 35 38 77
6 Оттава 74 36 38 77
7 Детройт 73 32 41 73
8 Монреаль 75 30 45 66
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 75 44 31 97
2 Колорадо 74 44 30 94
3 Даллас 74 40 34 94
4 Виннипег 75 41 34 85
5 Нэшвилл 73 37 36 82
6 Сент-Луис 74 34 40 74
7 Аризона 75 27 48 67
8 Чикаго 74 24 50 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 74 46 28 98
2 Лос-Анджелес 74 43 31 96
3 Эдмонтон 75 43 32 95
4 Сиэтл 73 40 33 88
5 Калгари 75 34 41 83
6 Ванкувер 74 34 40 74
7 Анахайм 74 23 51 56
8 Сан-Хосе 74 20 54 55
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Торонто – Флорида
 2 : 3 ОТ
30.03 02:30
Вашингтон – Айлендерс
1 : 2 Б
30.03 05:00
Колорадо – Миннесота
 2 : 4
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 143
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 116
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 75 104
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 60
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 74 52
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 74 48
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 45 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

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