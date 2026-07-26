Панарин с удовольствием сыграл бы в хоккей на озере Байкал

Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин с удовольствием сыграл бы в хоккей на озере Байкал.

«Я бы побывал в куче мест у нас. Это Камчатка, Байкал, таких мест много даже вокруг Москвы. Когда хоккей для меня закончится, съезжу туда. Можно и на Байкале сыграть», — цитирует Панарина ТАСС.

В последний раз игра на Байкале проходила 23 февраля 2024 года с участием ветеранов отечественного хоккея и была посвящена Дню защитника Отечества.