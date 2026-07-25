Кейн: «Играя с Бедардом, я увижу передачи, которых никогда раньше не видел»

Американский нападающий Патрик Кейн после возвращения в «Чикаго» отметил, что ждет возвращения Коннора Бедарда, который восстанавливается после операции на левом плече.

«Бедард — особенный игрок. Для меня это будет уже 20-й сезон в НХЛ, и, думаю, играя с ним, я увижу передачи, которых никогда раньше не видел. Но где бы я ни оказался на льду и с кем бы ни играл, я постараюсь извлечь из этого максимум», — приводит CBS слова Кейна.

На этой неделе 37-летний американец подписал двухлетнее соглашение. Ранее Кейн играл за «Чикаго» с 2007 по 2023 год и завоевал с командой три Кубка Стэнли: в 2010-м, 2013-м и 2015-м.