Вратарь НХЛ с расстройством личности стал банкротом. Вложился в змей и потерял 50 миллионов долларов

Шведский голкипер «Вегаса» Робин Ленер, известный своими эксцентричными высказываниями, переживает не лучшие времена.

Неудачное вложение денег

Робин Ленер хорошо известен не столько своей игрой, сколько громкими интервью и различными откровениями. В прошлом году известное издание The Hockey News даже включило голкипера «Вегаса» в список ста самых влиятельных людей в хоккее за 2021-й, и Ленер занял там 19-е место. Швед пропускает нынешний сезон из-за операции на бедре, но это не помешало ему снова громко напомнить о себе. На днях вратарь публично объявил себя банкротом, а причиной тому стал неудачный бизнес, связанный с фермой по разведению змей.

В 2017-м Ленер купил в рассрочку коллекцию экзотических змей стоимостью почти полтора миллиона долларов, но вскоре ее прежний владелец Бен Реник был убит собственной женой, получившей за это 16 лет тюрьмы. В итоге все закончилось тем, что игрок и компания Renick Reptiles подали друг на друга в суд. Фирма утверждала, что хоккеист прекратил платежи за змей, при этом после смерти Реника змеи якобы начали бесконтрольно размножаться, что привело к снижению стоимости коллекции. Тем не менее в 2019-м стороны заключили мирное соглашение, после чего Ленер основал свою компанию.

Швед давно увлекается рептилиями, о чем даже рассказывал форвард «Вегаса» Марк Стоун: «Как-то Робин перекопал задний двор моего дома, а затем я нашел в бассейне сразу несколько змей. Такой вот он забавный парень». Однако безобидное увлечение закончилось потерей больших денег, а 30 декабря Ленер и его жена подали заявление о банкротстве. Он оценивает стоимость своих активов от одного до десяти миллионов долларов, а его обязательства перед кредиторами составляют от 10 до 50 миллионов. В заявлении утверждается, что долги Ленера в основном связаны с бизнесом и инвестициями.

Робин выступает в НХЛ с 2010 года и заработал в общей сложности чуть больше тридцати миллионов. В октябре 2020-го он подписал с «Вегасом» пятилетний контракт на общую сумму в 25 миллионов долларов, а теперь столкнулся с такими вот трудностями. Причем за последнее время это далеко не первый случай, когда игрок НХЛ признает себя банкротом. Не так давно Эвандер Кейн увлекся азартными играми и спустил в казино огромные суммы денег. Уже в который раз звездные спортсмены демонстрируют недальновидность в обращении с финансами, и вряд ли подобные истории не повторятся в будущем. При всем уважении к Ленеру, инвестиции в змеиную ферму не выглядят беспроигрышным вариантом.

Робин Ленер. Фото Global Look Press

Темное прошлое

Впрочем, Робин всегда был не самым обычным парнем. С детства в его семье было много трудностей, и довольно рано в жизни молодого парня появился алкоголь. Именно им он будет глушить свою боль, когда у него обнаружат серьезные проблемы с психическим здоровьем. До сезона-2018/19 карьера Ленера была сущим адом, а сосредоточиться на хоккее ему было крайне трудно. Тогда в своем открытом письме голкипер признался, что сражается с серьезным заболеванием. Он даже вынужден был обратиться за помощью и лег в специализированную клинику.

«Мое детство было ужасным. Воспоминания о жестоких родителях, ранней алкогольной зависимости нахлынули вновь. Я попал в плохую компанию, а моя семья каждый день общалась с мерзкими людьми. Увы, у меня было мало настоящих друзей. После пяти недель лечения врачи диагностировали биполярное расстройство личности первого типа. Это не было единственной причиной неправильных решений, которые я принял в жизни, но точно на них повлияло. В течение длительного времени мое психическое состояние менялось из крайности в крайность — от эйфории до черной депрессии», — писал Ленер.

Голкипер продемонстрировал настоящую силу духа и сумел достойно вернуться. Сезон-2018/19 стал одним из самых успешных в карьере Ленера, а их связка с Томасом Грайссом вывела «Айлендерс» во второй раунд Кубка Стэнли. При этом вратари «островитян» получили награду Уильям Дженнингс Трофи как самый мало пропускающий тандем регулярного чемпионата. Ленер не взял Везину, хотя был номинирован на нее, зато получил еще одну индивидуальную награду: Билл Мастертон Трофи — приз хоккеисту, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Его карьера и жизнь всегда напоминала американские горки. Нет ничего удивительного в том, что судьба подкинула Ленеру очередные испытания, но он не собирается пасовать перед ними. «Ты совершаешь ошибки, но можешь на них учиться. Мне очень повезло, что некоторые особенные люди помогли мне дойти до этого момента. Ты работаешь над своими проблемами изо всех сил и можешь получить вознаграждение. Кем бы ты ни был и с чем бы ни имел дело. Это дает надежду на будущее», — говорил Робин.

Заявление о банкротстве не сломило Эвандера Кейна и вряд ли сломает Ленера. Голкипер «Вегаса» полон мотивации вернуться на лед и снова заниматься любимым делом.