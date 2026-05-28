«Монреаль» — «Каролина»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Каролина» переиграла «Монреаль» в четвертом матче финальной серии Восточной конференции — 4:0.

Заброшенными шайбами отметились Логан Стэнковен, Джордан Стаал, Себастьян Ахо и Андрей Свечников.

Счет в серии 3-1 в пользу «Каролины». Пятый матч пройдет на льду «Леново Центра» в Роли в субботу, 30 мая. Начало игры — 03:00 по московскому времени.

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