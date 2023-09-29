Овечкин сыграет с «Детройтом» в предсезонном матче

«Вашингтон» назвал состав на предсезонный матч НХЛ против «Детройта». Это вторая игра «Кэпиталз» в рамках подготовки к сезону-2023/24.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин примет участие в этом матче. Также в составе «Кэпс» на лед выйдут еще три россиянина: Иван Мирошниченко, Евгений Кузнецов и Александр Алексеев. За «Ред Уингз» сыграют Артем Анисимов и Клим Костин.

Начало встречи запланировано на 2.00 по московскому времени.