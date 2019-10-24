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Василевский — первая звезда дня в НХЛ

08:33
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НХЛ назвала тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, сообщает официальный сайт лиги.

Третьей звездой стал нападающий «Оттавы» Энтони Дюклер, отметившийся дублем в матче с «Детройтом» (5:2).

Защитник «Тампы» Виктор Хедман признан второй звездой. Он забил победный гол в игре с «Питтсбургом» (3:2).

Первой звездой стал российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 37 бросков из 39 в матче с «Пингвинами». Также он спас команду на последней секунде, совершив красивый сэйв.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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