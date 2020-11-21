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Василевский и Шестеркин вошли в число лучших вратарей на ближайшие сезоны по версии сайта НХЛ

17:47
Игорь Шестеркин. Фото AFP
Игорь Шестеркин. Фото AFP
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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги составил топ вратарей, которые будут лучшими в лиге в ближайшие три сезона. В этот список попали два голкипера из России: Игорь Шестеркин («Рейнджерс») и Андрей Василевский («Тампа»).

Также в топ-5 вошли: Робин Ленер (Швеция, «Вегас»), Коннор Хеллебайк (США, «Виннипег») и Картер Харт (Канада, «Филадельфия»).

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