Василевский и Шестеркин вошли в число лучших вратарей на ближайшие сезоны по версии сайта НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги составил топ вратарей, которые будут лучшими в лиге в ближайшие три сезона. В этот список попали два голкипера из России: Игорь Шестеркин («Рейнджерс») и Андрей Василевский («Тампа»).

Также в топ-5 вошли: Робин Ленер (Швеция, «Вегас»), Коннор Хеллебайк (США, «Виннипег») и Картер Харт (Канада, «Филадельфия»).