Шайба Подколзина принесла «Ванкуверу» победу над «Сиэтлом»

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сиэтл» со счетом 5:2. Победную шайбу забросил российский нападающий Василий Подколзин.

«Ванкувер» занимает 11-е место в таблице Западной конференции. Сиэтл — 15-й.

В текущем регулярном чемпионате Подколзин провел 49 матчей, в которых набрал 13 (8+5) очков при показателе полезности «+6».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Сиэтл» — 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Голы: Мотт — 6 (Ламмикко, Хаймор), 0:11 — 1:0. Маккэн — 21 (Юханссон, Эберле), 3:12 — 1:1. Джиордано — 5 (мен., Донской, Шиэн), 14:26 — 1:2. Хэмоник — 1 (Ламмикко, Мотт), 23:45 — 2:2. Подколзин — 8 (Хьюз, Петтерссон), 36:41 — 3:2. Хорват — 15 (бол., Миллер, Петтерссон), 40:35 — 4:2. Пирсон — 9 (п.в., Миллер), 58:28 — 5:2.

Вратари: Демко — Дриджер (57:48 — 58:28).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 46 (15+18+13) — 27 (9+4+14).

Наши: Подколзин (9.16/3/+1) — -.

22 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.