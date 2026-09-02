«Нэшвилл» обменял Евангелисту в «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» на официальном сайте объявил об обмене из «Нэшвилла» нападающего Люка Евангелисты. «Предаторз» за 24-летнего канадца получат условный пик первого раунда драфта-2028 от «Колорадо» и пик второго раунда драфта-2028 от «Девилз».

В прошлом сезоне Евангелиста провел 81 матч в в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 56 (12+44) очков. Для него этот сезон стал лучшими в карьере.

Всего на счету Евангелисты 142 (45+97) очка в 253 матчах регулярного чемпионата НХЛ за карьеру.