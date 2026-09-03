В «Айлендерс» заявили о полном восстановлении Варламова после травмы
Генеральный менеджер «Айлендерс» Матье Дарш рассказал о восстановлении российского вратаря Семена Варламова после травмы.
«На самом деле, у него все отлично. Это почти чудо. Но это не чудо, потому что он действительно много работал. Он здесь уже как минимум месяц. Он тренируется на льду четыре-пять раз в неделю, без лекарств, без боли.
Поэтому сейчас мы ожидаем, что он будет, то есть он будет полноценно участвовать в тренировочном лагере. Он будет играть в предсезонных играх, и, надеюсь, он будет готов показать себя с лучшей стороны в этом году», — приводит слова Дарша официальный сайт НХЛ.
38-летний Варламов не играл в НХЛ с 29 ноября 2024 года. За это время российский голкипер перенес две операции на колене и прошел длительную реабилитацию. В апреле он был отправлен в фарм-клуб команды в АХЛ для набора формы.
|Столичный дивизион
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|Айлендерс
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|Вашингтон
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|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
|0
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|6
|Питтсбург
|0
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
|0
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|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
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|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
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|0
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|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
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