В «Айлендерс» заявили о полном восстановлении Варламова после травмы

Генеральный менеджер «Айлендерс» Матье Дарш рассказал о восстановлении российского вратаря Семена Варламова после травмы.

«На самом деле, у него все отлично. Это почти чудо. Но это не чудо, потому что он действительно много работал. Он здесь уже как минимум месяц. Он тренируется на льду четыре-пять раз в неделю, без лекарств, без боли.

Поэтому сейчас мы ожидаем, что он будет, то есть он будет полноценно участвовать в тренировочном лагере. Он будет играть в предсезонных играх, и, надеюсь, он будет готов показать себя с лучшей стороны в этом году», — приводит слова Дарша официальный сайт НХЛ.

38-летний Варламов не играл в НХЛ с 29 ноября 2024 года. За это время российский голкипер перенес две операции на колене и прошел длительную реабилитацию. В апреле он был отправлен в фарм-клуб команды в АХЛ для набора формы.