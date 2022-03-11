Ристолайнен продлил контракт с «Филадельфией» на пять лет

Защитник Расмус Ристолайнен подписал новый контракт с «Филадельфией». Новое соглашение с 27-летним защитником рассчитано на пять лет, сообщает сайт клуба.

Среднегодовая зарплата финского хоккеиста составит 5,1 миллиона долларов.

Кэпхит нынешнего соглашения защитника, которое истекает летом, составляет 5,4 миллиона долларов.

В этом сезоне Ристолайнен набрал 13 (2+11) очков при полезности «минус 11» в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ.