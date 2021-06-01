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Тренер «Торонто»: «Мы разочарованы и раздавлены»

07:59
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Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф выразил разочарование после поражения от «Монреаля» (1:3) в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Очень сложно выразить случившееся словами, — цитирует Кифа сайт НХЛ. — Мы разочарованы и раздавлены. Мы ожидали от себя другого, и были способны на большее. Не только сегодня, но и во всей серии. Мы находились в хорошем положении, но не смогли завершить серию в свою пользу. У нас было достаточно ресурсов, чтобы справиться с травмами, так что никаких оправданий быть не может».

За выход в полуфинал «Монреаль» поборется с «Виннипегом».

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей