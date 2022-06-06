Кучеров обошел Майка Модано в списке лучших бомбардиров в плей-офф НХЛ

«Тампа» на своем льду переиграла «Рейнджерс» со счетом 3:2 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий «Молний» Никита Кучеров отметился голом в этой встрече.

Таким образом, 28-летний нападающий довел свой бомбардирский счет в плей-офф НХЛ до 147 очков за карьеру. Он обошел легенду «Далласа» Майка Модано и сравнялся с Марком Рекки, разделив с ним 32-е место.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч пройдет в Тампе 8 июня.