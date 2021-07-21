The Athletic: ЦСКА предложил крупный контракт Кириллу Капризову
ЦСКА сделал крупное контрактное предложение нападающему «Миннесоты» Кириллу Капризову, сообщает журналист The Athletic Пьер Лебрюн.
По информации источника, московский клуб предлагает 24-летнему россиянину выгодное соглашение. Отмечается, что «Миннесота» продолжает вести переговоры по продлению контракта с Капризовым. «Уайлд» предлагают россиянину сделку на 8 лет, сторона хоккеиста настаивает на 3-летнем соглашении. Отмечается, что на выбор Капризова между «Миннесотой» и ЦСКА может повлиять ситуация с участием либо неучастием хоккеистов из НХЛ в Олимпийских играх в Пекине (Китай), которые пройдут в феврале 2022 года.
Капризов подписал контракт с «Миннесотой» 13 июля 2020 года. В дебютном сезоне в НХЛ 24-летний россиянин провел 55 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 51 (27+24) очко. В 7 играх плей-офф форвард отметился 3 (2+1) очками.
Дополнительная информация:
https://theathletic.com/2718519/2021/07/20/lebrun-krakens-carey-price-decision-gabriel-landeskogs-contract-demands-kirill-kaprizovs-khl-offer/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю