The Athletic: ЦСКА предложил крупный контракт Кириллу Капризову

ЦСКА сделал крупное контрактное предложение нападающему «Миннесоты» Кириллу Капризову, сообщает журналист The Athletic Пьер Лебрюн.

По информации источника, московский клуб предлагает 24-летнему россиянину выгодное соглашение. Отмечается, что «Миннесота» продолжает вести переговоры по продлению контракта с Капризовым. «Уайлд» предлагают россиянину сделку на 8 лет, сторона хоккеиста настаивает на 3-летнем соглашении. Отмечается, что на выбор Капризова между «Миннесотой» и ЦСКА может повлиять ситуация с участием либо неучастием хоккеистов из НХЛ в Олимпийских играх в Пекине (Китай), которые пройдут в феврале 2022 года.

Капризов подписал контракт с «Миннесотой» 13 июля 2020 года. В дебютном сезоне в НХЛ 24-летний россиянин провел 55 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 51 (27+24) очко. В 7 играх плей-офф форвард отметился 3 (2+1) очками.