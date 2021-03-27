Шири впечатлен результативностью Овечкина
07:19
Нападающий «Вашингтона» Конор Шири после победы над «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ (4:0) признался, что впечатлен результативностью Александра Овечкина. Россиянин сегодня оформил дубль. Всего в последних восьми встречах он забросил 9 шайб.
«Это и правда впечатляет. Мне кажется, он принял близко к сердцу слова о том, что он плохо начал сезон. Сейчас он, вероятно, один из самых горячих ребят в лиге. Каждый его бросок представляет опасность. И просто удивительно, как много шансов он получает и сколько голов забивает», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Шири.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/rossiyane-v-nhl-26-marta-beshenyj-temp-ovechkina/c-322960030
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