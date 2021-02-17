Сергей Стариков: «Не Крутов был колхозником, а хоккей в Америке»

Бывший защитник «Нью-Джерси» Сергей Стариков рассказал свое отношения к словам знаменитого менеджера Брайана Бурка, который в своей книге назвал Владимира Крутова «колхозником».

— О таких, как Крутов, говорят — рубаха-парень. Со всеми общался, никого никогда не обижал. Может, ему не понравился североамериканский хоккей. Сперва мы вообще не понимали, как в него играть. Так что не Вовка был колхозником, а хоккей здесь таким. У Крутова просто не пошло.

Возможно, были проблемы и с бытовой адаптацией. В СССР за нами всегда следили. Не ешь то, не пей это. Не дай бог пива выпьешь. А в Северной Америке с этим намного проще. Главное — будь готов играть. Возможно, вся эта свобода немного мешала сосредоточиться.

— Как на советских хоккеистов тогда смотрели американцы? Вас не обвиняли в том, что вы забираете их работу?

— Разумеется, такое происходило. Некоторые прямо в лицо говорили и не стеснялись. Как такие конфликты решались внутри коллектива? Да никак. Сами по себе. Они обижались, но что мы могли поделать? Тем более приезжали в лигу не только русские, но и шведы, чехи и многие другие. Обычная практика. После нас еще больше народа привалило. Играть нужно лучше, а не жаловаться на жизнь.

(Андрей Жданюк)

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