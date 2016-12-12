08:57 | ХОККЕЙ — НХЛ

Семен Варламов: "50 с лишним бросков по моим воротам за игру - это немного перебор"

0
0
0

Голкипер "Колорадо" Семен Варламов, отразивший 51 бросок по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто" (3:1), надеется, что команда в следующих играх будет меньше давать сопернику бросать. Также он отметил, что проблемы "Эвеланш" не в самоотдаче, а скорее всего в тактике.

- Знаете, на самом деле не хочется, чтобы мы играли так на постоянной основе, - цитирует пресс-служба НХЛ Варламова. - 50 с лишним бросков за игру - это немного перебор. Это говорит о том, что нужно срочно наладить действия в обороне. Конечно, я очень благодарен команде за то, что мы забросили три шайбы и до конца выстояли в меньшинстве в концовке третьего периода. Мы вырвали победу, но это не красит нашу игру. "Колорадо" есть над чем работать.

Соглашусь, что по самоотдаче никаких проблем у нас нет. Наверное, дело в тактике. Но я бы не стал развивать эту тему, этим вопросом занимается наш тренерский штаб. С Джаредом Беднаром мне работается абсолютно нормально, в команде хорошая атмосфера. Сейчас мы больше проигрываем, чем выигрываем, но я надеюсь, что ситуация изменится в лучшую сторону, и мы все-таки попадем в плей-офф в этом году. Предстоит много работы.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/varlamov---a-roller-coaster-start-of-the-season/c-284625542

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ