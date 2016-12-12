Семен Варламов: "50 с лишним бросков по моим воротам за игру - это немного перебор"

Голкипер "Колорадо" Семен Варламов, отразивший 51 бросок по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто" (3:1), надеется, что команда в следующих играх будет меньше давать сопернику бросать. Также он отметил, что проблемы "Эвеланш" не в самоотдаче, а скорее всего в тактике.

- Знаете, на самом деле не хочется, чтобы мы играли так на постоянной основе, - цитирует пресс-служба НХЛ Варламова. - 50 с лишним бросков за игру - это немного перебор. Это говорит о том, что нужно срочно наладить действия в обороне. Конечно, я очень благодарен команде за то, что мы забросили три шайбы и до конца выстояли в меньшинстве в концовке третьего периода. Мы вырвали победу, но это не красит нашу игру. "Колорадо" есть над чем работать.

Соглашусь, что по самоотдаче никаких проблем у нас нет. Наверное, дело в тактике. Но я бы не стал развивать эту тему, этим вопросом занимается наш тренерский штаб. С Джаредом Беднаром мне работается абсолютно нормально, в команде хорошая атмосфера. Сейчас мы больше проигрываем, чем выигрываем, но я надеюсь, что ситуация изменится в лучшую сторону, и мы все-таки попадем в плей-офф в этом году. Предстоит много работы.