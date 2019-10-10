Проворов признан второй звездой матча с «Нью-Джерси»
06:50
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:0). На счету россиянина гол и голевая передача.
?S?c?h?n?e?i?d?s? ?D?e?n?i?e?s?— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) October 10, 2019
No denying that laser. #NJDvsPHI | #FlyOrDie pic.twitter.com/alFVLKdOUR
Первой звездой встречи стал голкипер «Флайерз» Картер Харт, отразивший все 25 бросков по своим воротам, а замкнул тройку Шон Кутюрье?, отметившийся одним голом.
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