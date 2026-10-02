Быков — о Шестеркине: «Мастер с большой буквы!»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» отреагировал на заброшенную шайбу российского вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина в домашнем матче НХЛ с «Тампой» (5:1).
«Нерядовое событие, но присущее таким мастерам, как Игорь. Мастер с большой буквы! Не удивлен, что у него такое получилось и для него это тоже приятное событие. Его гол говорит о постоянном фокусе и нахождении в игре», — сказал Быков «СЭ».
В домашнем матче с «Тампой» (5:1) Шестеркин забросил шайбу и отразил 24 броска по своим воротам. На 58-й минуте он поразил пустые ворота и установил окончательный счет. В тот момент «Тампа» заменила голкипера Андрея Василевского шестым полевым игроком.
30-летний Шестеркин стал третьим российским вратарем, забившим в матче регулярного чемпионата НХЛ. Ранее это удавалось только Илье Сорокину и Евгению Набокову.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|6
|2
|Питтсбург
|3
|2
|1
|4
|3
|Каролина
|3
|1
|2
|3
|4
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|1
|1
|2
|8
|Филадельфия
|4
|0
|4
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|2
|2
|0
|4
|2
|Тампа-Бэй
|3
|2
|1
|4
|3
|Флорида
|3
|1
|2
|4
|4
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|5
|Монреаль
|2
|1
|1
|3
|6
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|7
|Торонто
|3
|1
|2
|2
|8
|Детройт
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|3
|2
|1
|5
|2
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|3
|Миннесота
|2
|2
|0
|4
|4
|Юта
|3
|2
|1
|4
|5
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|2
|6
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|2
|7
|Даллас
|3
|1
|2
|2
|8
|Чикаго
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|3
|2
|1
|5
|2
|Анахайм
|2
|2
|0
|4
|3
|Сиэтл
|3
|2
|1
|4
|4
|Вегас
|3
|2
|1
|4
|5
|Сан-Хосе
|3
|2
|1
|4
|6
|Ванкувер
|4
|2
|2
|4
|7
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|8
|Калгари
|3
|0
|3
|0
|6.10
|02:00
|Тампа-Бэй – Филадельфия
|4 : 1
|6.10
|02:30
|Питтсбург – Виннипег
|2 : 3
|6.10
|02:30
|Бостон – Оттава
|1 : 4
|6.10
|03:00
|Даллас – Сан-Хосе
|5 : 0