Быков — о Шестеркине: «Мастер с большой буквы!»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» отреагировал на заброшенную шайбу российского вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина в домашнем матче НХЛ с «Тампой» (5:1).

«Нерядовое событие, но присущее таким мастерам, как Игорь. Мастер с большой буквы! Не удивлен, что у него такое получилось и для него это тоже приятное событие. Его гол говорит о постоянном фокусе и нахождении в игре», — сказал Быков «СЭ».

В домашнем матче с «Тампой» (5:1) Шестеркин забросил шайбу и отразил 24 броска по своим воротам. На 58-й минуте он поразил пустые ворота и установил окончательный счет. В тот момент «Тампа» заменила голкипера Андрея Василевского шестым полевым игроком.

30-летний Шестеркин стал третьим российским вратарем, забившим в матче регулярного чемпионата НХЛ. Ранее это удавалось только Илье Сорокину и Евгению Набокову.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max