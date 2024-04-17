Овечкин стал 13-м хоккеистом, набравшим 1550 очков в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». Он достиг отметки в 1550 набранных очков за карьеру в североамериканской лиге: 853 гола и 697 результативных передач.

38-летний россиянинстал 13-м игроком в истории НХЛ, который набрал 1550 очков за карьеру.

Рекордсменами по очкам в истории лиги являются Уэйн Гретцки (2857), Яромир Ягр (1921) и Марк Мессье (1887).