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Овечкин рассказал о судьбе свадебного подарка от Путина

16:11
Владимир Путин и Александр Овечкин. Фото AFP
Владимир Путин и Александр Овечкин. Фото AFP
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о подарке на свадьбу, который получил от президента России Владимира Путина. Глава государства подарил обладателю Кубка Стэнли чайный сервиз.

«Сервиз хранится у нас дома, с ним все хорошо. Но чай мы из него не пили (смеется), потому что это слишком важный подарок», — рассказал Овечкин в интервью Sport24.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская, дочь актрисы Веры Глаголевой, сыграли свадьбу 8 июля 2017 года в подмосковной Барвихе.

В 2017-м Овечкин создал команду Putin Team. В нее входят спортсмены и актеры, поддерживающие деятельность текущего президента РФ.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/

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