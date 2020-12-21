Овечкин рассказал о судьбе свадебного подарка от Путина

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о подарке на свадьбу, который получил от президента России Владимира Путина. Глава государства подарил обладателю Кубка Стэнли чайный сервиз.

«Сервиз хранится у нас дома, с ним все хорошо. Но чай мы из него не пили (смеется), потому что это слишком важный подарок», — рассказал Овечкин в интервью Sport24.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская, дочь актрисы Веры Глаголевой, сыграли свадьбу 8 июля 2017 года в подмосковной Барвихе.

В 2017-м Овечкин создал команду Putin Team. В нее входят спортсмены и актеры, поддерживающие деятельность текущего президента РФ.