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Сегодня, 05:50

Овечкин признан второй звездой матча «Вашингтон» — «Миннесота»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча «Вашингтон» — «Миннесота» (3:4 Б).

Второй звездой признан российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. 39-летний россиянин забросил одну шайбу и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 23 шайб. Также он не реализовал свою попытку в серии буллитов.

Первой звездой стал другой форвард «Кэпс» Том Уилсон, который отметился одним голом.

Замкнул тройку лучших форвард «Уайлд» Райан Хартман, набравший 2 (1+1) очка.

Александр Овечкин
Райан Хартман
Том Уилсон
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Миннесота Уайлд
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«Вашингтон» по буллитам проиграл «Миннесоте», Овечкин забил один гол
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 38 25 13 53
2 Нью-Джерси 41 24 17 51
3 Каролина 38 23 15 48
4 Питтсбург 39 17 22 39
5 Филадельфия 38 17 21 38
6 Коламбус 39 16 23 38
7 Рейнджерс 37 17 20 35
8 Айлендерс 39 14 25 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 39 24 15 50
2 Флорида 39 23 16 48
3 Бостон 40 20 20 44
4 Тампа-Бэй 34 20 14 42
5 Оттава 37 19 18 40
6 Монреаль 37 17 20 37
7 Детройт 38 16 22 36
8 Баффало 38 14 24 32
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 40 27 13 56
2 Миннесота 39 24 15 52
3 Даллас 37 23 14 47
4 Колорадо 38 23 15 46
5 Сент-Луис 39 18 21 40
6 Юта 37 16 21 38
7 Нэшвилл 38 11 27 29
8 Чикаго 38 12 26 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 37 25 12 53
2 Лос-Анджелес 37 22 15 49
3 Эдмонтон 37 22 15 47
4 Калгари 37 18 19 43
5 Ванкувер 36 17 19 42
6 Анахайм 37 16 21 36
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