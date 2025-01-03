Овечкин признан второй звездой матча «Вашингтон» — «Миннесота»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча «Вашингтон» — «Миннесота» (3:4 Б).

Второй звездой признан российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. 39-летний россиянин забросил одну шайбу и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 23 шайб. Также он не реализовал свою попытку в серии буллитов.

Первой звездой стал другой форвард «Кэпс» Том Уилсон, который отметился одним голом.

Замкнул тройку лучших форвард «Уайлд» Райан Хартман, набравший 2 (1+1) очка.