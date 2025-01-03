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Сегодня, 05:41

«Вашингтон» по буллитам проиграл «Миннесоте», Овечкин забил один гол

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» на своем льду потерпел поражение от «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 Б.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сравнял счет в конце второго периода, а также не реализовал свою попытку в серии буллтов. Всего у 39-летнего россиянина в этом сезоне 28 (18+10) очков в 22 матчах. За свою карьеру в НХЛ он забил 877 гол и до снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 23 шайбы.

«Миннесота» набрала 52 очка в 39 матчах и занимает 3-е место в Западной конференции. «Вашингтон» лидирует в Восточной конференции — 53 очка в 38 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Миннесота» — 3:4 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Уилсон — 15 (Сандин), 10:19 — 1:0. Хартман — 5 (Богосян, Эрикссон Эк), 11:24 — 1:1. Тренин — 3 (мен.), 19:07 — 1:2. Овечкин — 18 (бол., Строум), 35:08 — 2:2. Фехервари — 1 (Дюбуа), 45:34 — 3:2. Росси — 15 (Хартман, Бродин), 51:19 — 3:3.

Победный буллит: Болди.

Вратари: Линдгрен — Флери.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (13+7+10+1) — 33 (11+7+14+1).

Наши: Мирошниченко (8.58/0/0), Овечкин (20.10/4/-2) — Тренин (12.58/3/0), Хуснутдинов (10.54/1/+1).

3 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Миннесота Уайлд
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1 Вашингтон 38 25 13 53
2 Нью-Джерси 41 24 17 51
3 Каролина 38 23 15 48
4 Питтсбург 39 17 22 39
5 Филадельфия 38 17 21 38
6 Коламбус 39 16 23 38
7 Рейнджерс 37 17 20 35
8 Айлендерс 39 14 25 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 39 24 15 50
2 Флорида 39 23 16 48
3 Бостон 40 20 20 44
4 Тампа-Бэй 34 20 14 42
5 Оттава 36 19 17 40
6 Монреаль 37 17 20 37
7 Детройт 38 16 22 36
8 Баффало 38 14 24 32
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 39 27 12 55
2 Миннесота 39 24 15 52
3 Колорадо 38 23 15 46
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5 Сент-Луис 39 18 21 40
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