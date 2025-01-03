«Вашингтон» по буллитам проиграл «Миннесоте», Овечкин забил один гол
«Вашингтон» на своем льду потерпел поражение от «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 Б.
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сравнял счет в конце второго периода, а также не реализовал свою попытку в серии буллтов. Всего у 39-летнего россиянина в этом сезоне 28 (18+10) очков в 22 матчах. За свою карьеру в НХЛ он забил 877 гол и до снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 23 шайбы.
«Миннесота» набрала 52 очка в 39 матчах и занимает 3-е место в Западной конференции. «Вашингтон» лидирует в Восточной конференции — 53 очка в 38 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Миннесота» — 3:4 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Уилсон — 15 (Сандин), 10:19 — 1:0. Хартман — 5 (Богосян, Эрикссон Эк), 11:24 — 1:1. Тренин — 3 (мен.), 19:07 — 1:2. Овечкин — 18 (бол., Строум), 35:08 — 2:2. Фехервари — 1 (Дюбуа), 45:34 — 3:2. Росси — 15 (Хартман, Бродин), 51:19 — 3:3.
Победный буллит: Болди.
Вратари: Линдгрен — Флери.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 31 (13+7+10+1) — 33 (11+7+14+1).
Наши: Мирошниченко (8.58/0/0), Овечкин (20.10/4/-2) — Тренин (12.58/3/0), Хуснутдинов (10.54/1/+1).
3 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|38
|25
|13
|53
|2
|Нью-Джерси
|41
|24
|17
|51
|3
|Каролина
|38
|23
|15
|48
|4
|Питтсбург
|39
|17
|22
|39
|5
|Филадельфия
|38
|17
|21
|38
|6
|Коламбус
|39
|16
|23
|38
|7
|Рейнджерс
|37
|17
|20
|35
|8
|Айлендерс
|39
|14
|25
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|39
|24
|15
|50
|2
|Флорида
|39
|23
|16
|48
|3
|Бостон
|40
|20
|20
|44
|4
|Тампа-Бэй
|34
|20
|14
|42
|5
|Оттава
|36
|19
|17
|40
|6
|Монреаль
|37
|17
|20
|37
|7
|Детройт
|38
|16
|22
|36
|8
|Баффало
|38
|14
|24
|32
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|39
|27
|12
|55
|2
|Миннесота
|39
|24
|15
|52
|3
|Колорадо
|38
|23
|15
|46
|4
|Даллас
|36
|22
|14
|45
|5
|Сент-Луис
|39
|18
|21
|40
|6
|Юта
|37
|16
|21
|38
|7
|Нэшвилл
|38
|11
|27
|29
|8
|Чикаго
|38
|12
|26
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|37
|25
|12
|53
|2
|Лос-Анджелес
|37
|22
|15
|49
|3
|Эдмонтон
|37
|22
|15
|47
|4
|Калгари
|37
|18
|19
|43
|5
|Ванкувер
|36
|17
|19
|42
|6
|Сиэтл
|38
|17
|21
|36
|7
|Анахайм
|36
|15
|21
|34
|8
|Сан-Хосе
|40
|11
|29
|28
|3.01
|03:00
|
Вашингтон – Миннесота
|3 : 4 Б
|3.01
|03:00
|
Рейнджерс – Бостон
|2 : 1
|3.01
|03:00
|
Флорида – Каролина
|1 : 3
|3.01
|03:00
|
Коламбус – Детройт
|4 : 5
|3.01
|03:30
|
Айлендерс – Торонто
|1 : 2
|3.01
|04:00
|
Виннипег – Анахайм
|- : -
|3.01
|04:00
|
Даллас – Оттава
|- : -
|3.01
|05:00
|
Колорадо – Баффало
|- : -
|3.01
|05:00
|
Калгари – Юта
|- : -
|3.01
|06:00
|
Вегас – Филадельфия
|- : -
|3.01
|06:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|- : -
|3.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
|- : -