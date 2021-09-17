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Овечкин: «Похоже, Олимпиада в Пекине — мой последний шанс»

09:01
Капитан сборной России на Кубке мира Александр Овечкин. Фото AFP
Капитан сборной России на Кубке мира Александр Овечкин. Фото AFP
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Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал допуск игроков НХЛ на Олимпийские игры в Пекине. По словам россиянина, которому сегодня исполнилось 36 лет, предстоящие Игры могут быть его последним шансом.

«Олимпиада? Я очень рад. Большая честь участвовать в Олимпийских играх, представлять страну, играть против лучших хоккеистов мира, бороться за золотую медаль, — приводит слова Овечкина сайт НХЛ. — Шансы у всех одинаковые, надеюсь, у нас получится войти в историю. Посмотрим... Похоже, это мой последний шанс, а значит нам нужно работать, мы должны выигрывать за счет тактики, физической подготовки и так далее».

Напомним, ранее НХЛ заявила, что отпустит игроков на Олимпиаду, однако оставляет за собой право запрета в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

Овечкин в составе сборной России провел 106 матчей, в которых набрал 79 (45+34) очков. Он трижды выигрывал чемпионат мира, а также несколько раз становился серебряным и бронзовым призером ЧМ.

Овечкин также является обладателем Кубка Стэнли. Для вхождения в Тройной золотой клуб ему не хватает золота Олимпийских игр. Сборная России выиграла Олимпиаду в Пхенчхане 2018 года, однако Овечкин из-за запрета НХЛ в тех Играх не участвовал.

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Роман Шишов все материалы автора

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