Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 01:01

«Оттава» разгромила «Сент-Луис», у Зуба результативная передача

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сент-Луис» со счетом 7:2.

В составе «Сенаторз» по 3 (1+2) очка набрали Алекс Дебринкэт и Брэндон Ткачак, 3 (2+1) очка у Тима Штюцле, еще по голу забили Шейн Пинто, Дрейк Батерсон и Ридли Грейг, защитник Артем Зуб сделал результативную передачу. У «блюзменов» отличились Колтон Парэйко и Тайлер Питлик.

После этого матча «Оттава» с 58 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 55 очками — на 11-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Сент-Луис» — 7:2 (1:0, 4:0, 2:2)

Голы: Пинто — 14 (Батерсон, Дебринкэт), 15:57 — 1:0. Дебринкэт — 19 (бол., Штюцле, Ткачак), 21:51 — 2:0. Штюцле — 25 (Ткачак, Жиру), 27:23 — 3:0. Ткачак — 24 (Жиру), 30:07 — 4:0. Батерсон — 17 (Дебринкэт, Пинто), 32:35 — 5:0. Штюцле — 26 (Зуб, Браннстрем), 47:51 — 6:0. Парэйко — 3, 49:16 — 6:1. Питлик — 3 (Фолк), 51:06 — 6:2. Грейг — 1 (Брассар, Шабо), 58:16 — 7:2.

Вратари: Сегорд — Грайсс.

Штраф: 19 — 25.

Броски: 34 (10+17+7) — 32 (12+11+9).

Наши: Зайцев (17.06/0/+1), Зуб (17.50/0/+3) — Александров (13.45/1/-1), Барбашев (16.04/0/-4), Торопченко (16.02/2/-1).

19 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre. 18871 зритель.

НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Сент-Луис Блюз
0
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
МО РФ сообщило подробности о ракетном ударе Израиля по Дамаску
Глава МИД Италии сообщил об отсутствии пророссийской пропаганды в СМИ
Мюнхенскую конференцию по безопасности завершили словами о Путине
Поляки возмутились гуляющим с нацистской символикой беженцам с Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ: «Миннесота» обыграла «Нэшвилл», «Колорадо» сыграет с «Эдмонтоном», «Чикаго» — «Торонто»

Ничушкин в матче с «Эдмонтоном» забросил десятую шайбу в сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 55 37 18 82
2 Нью-Джерси 55 36 19 77
3 Рейнджерс 56 33 23 75
4 Питтсбург 55 27 28 63
5 Айлендерс 59 28 31 63
6 Вашингтон 58 28 30 62
7 Филадельфия 57 22 35 54
8 Коламбус 56 18 38 40
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 55 42 13 89
2 Торонто 56 34 22 76
3 Тампа-Бэй 55 35 20 73
4 Флорида 59 28 31 62
5 Баффало 54 28 26 60
6 Детройт 55 26 29 60
7 Оттава 55 27 28 58
8 Монреаль 56 23 33 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 57 30 27 72
2 Виннипег 55 34 21 69
3 Колорадо 54 30 24 65
4 Миннесота 56 30 26 65
5 Нэшвилл 54 26 28 58
6 Сент-Луис 56 26 30 55
7 Аризона 56 19 37 47
8 Чикаго 54 17 37 39
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 56 34 22 72
2 Лос-Анджелес 57 32 25 71
3 Сиэтл 56 32 24 70
4 Эдмонтон 56 30 26 67
5 Калгари 56 26 30 63
6 Ванкувер 56 22 34 48
7 Сан-Хосе 57 17 40 45
8 Анахайм 56 17 39 40
Результаты / календарь
9.02
10.02
11.02
12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
20.02 02:00
Чикаго – Торонто
 - : -
20.02 03:00
Нью-Джерси – Виннипег
 - : -
20.02 04:30
Аризона – Коламбус
 - : -
20.02 21:00
Бостон – Оттава
 - : -
20.02 21:00
Флорида – Анахайм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 101
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 81
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 55 79
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 55 39
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

54 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 35 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 25 2.15
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 42 2.20
Новости
RSS RSS
Все новости