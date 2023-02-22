О'Райлли, Марнер и Пьюс Сутер признаны звездами дня в НХЛ

Райан О'Райлли, Митч Марнер и Пьюс Сутер признаны звездами игрового дня НХЛ.

Первой звездой стал форвард «Торонто» Райан О'Райлли, который набрал 4 (3+1) очка в матче с «Баффало» (6:3).

Второй звездой признан форвард «Торонто» Митч Марнер, сделавший 5 результативных передач в игре с «Баффало».

Третья звезда — форвард «Детройта» Пьюс Сутер с дублем в ворота «Вашингтона» (3:1).