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Новичок «Анахайма» Драйсдейл набрал два очка в дебютном матче и вошел в историю НХЛ

07:43
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Защитник «Анахайма» Джейми Драйсдейл набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (3:2 ОТ).

Для 18-летнего канадца это дебютный матч в НХЛ. Драйсдейл стал 13-м игроком в истории лиги, набравшим больше одного очка в дебютной встрече в возрасте 18 лет или моложе, а также третьим защитником с таким показателем.

По итогам матча Драйсдейл был признан первой звездой.

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