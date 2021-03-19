Новичок «Анахайма» Драйсдейл набрал два очка в дебютном матче и вошел в историю НХЛ

Защитник «Анахайма» Джейми Драйсдейл набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (3:2 ОТ).

Для 18-летнего канадца это дебютный матч в НХЛ. Драйсдейл стал 13-м игроком в истории лиги, набравшим больше одного очка в дебютной встрече в возрасте 18 лет или моложе, а также третьим защитником с таким показателем.

По итогам матча Драйсдейл был признан первой звездой.