«Анахайм» в овертайме победил «Аризону» и прервал серию из четырех поражений

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Аризону» со счетом 3:2.

В составе «Дакс» отличились Джейми Драйсдейл, Тревор Зеграс и Адам Хенрик, гости ответили точными бросками Конора Гарлэнда и Клэйтона Келлера.

После этого матча «Анахайм» с 24 очками занимает восьмое место в Западном дивизионе, «Аризона» с 29 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Аризона» — 3:2 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Гарлэнд — 9 (Н. Шмальц), 1:13 — 0:1. Келлер — 9 (Гарлэнд), 7:07 — 0:2. Драйсдейл — 1 (Ракелль, Гетцлаф), 32:01 — 1:2. Зеграс — 1 (Терри, Драйсдейл), 34:30 — 2:2. Хенрик — 8 (бол., Шаттенкирк, Ракелль), 60:47 — 3:2.

Вратари: Миллер — Хилл.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 31 (10+10+10+1) — 25 (4+11+10+0).

Наши: — - Любушкин (13.23/1/+1).

19 марта. Анахайм. Honda Center.