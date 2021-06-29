Нападающий «Айлендерс» Пажо перенес операцию на руке

Нападающий «Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо доигрывал плей-офф в травмой. Он перенес операцию на руке, сообщает в Twitter журналист Брайан Комптон.

Точные сроки восстановления хоккеиста не называются. Но 28-летний Пажо должен быть готов к открытию тренировочного лагеря.

В прошлом сезоне канадец провел 54 матча и набрал 28 (14+14) очков. В плей-офф на его счету 13 (3+10) баллов в 19 встречах.