«Айлендерс» предложат новые контракты Палмьери и Сизикасу

«Айлендерс» хотят предложить новые контракты нападающим Кайлу Палмьери и Кейси Сизикасу, сообщает в Twitter журналист Брайан Комптон.

Генеральный менеджер «Островитян» Лу Ламорелло заявил, что сделает все возможное, чтобы сохранить Сизикаса. Также он постарается договориться с Палмьери, который готов остаться в клубе.

30-летний Сизикас провел всю карьеру в «Айлендрс». В прошлом сезоне он сыграл 56 матчей и набрал 14 (7+7) очков. В плей-офф на его счету 5 (2+3) баллов в 19 встречах.

30-летний Палмьери оказался в «Айлендерс» в дедлайн. В плей-офф на его счету 7 голов и 2 результативные передачи в 19 встречах.