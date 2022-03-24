Монахэн может быть переведен в запас «Калгари»

Нападающий «Калгари» Шон Монахэн может быть переведен в число запасных, сообщает TSN.

На последней тренировке он работал вне четырех основных троек и был 13-м нападающим.

До этого за всю карьеру в составе «Калгари» Монахэн лишь раз пропускал игру не по причине проблем со здоровье. Как-то хоккеист был отправлен в запас вместе еще с двумя игроками «Огоньков» за дисциплинарный проступок, когда с командой еще работал главный тренер Боб Хартли.

В этом регулярном чемпионате 27-летний форвард набрал только 22 (8+14) очка в 63 встречах.

Его контракт с кэпхитом 6,375 миллиона долларов истекает после окончания сезона-2022/23.