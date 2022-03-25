Капризов забросил 33-ю шайбу в сезоне

«Миннесота» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

На 9-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Для него эта шайба стала 33-й в текущем сезоне.

Ранее в этом матче голом в составе «Кэнакс» отметился канадский нападающий Бо Хорват. Он забил на 5-й минуте.