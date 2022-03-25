Капризов забросил 33-ю шайбу в сезоне
Капризов забросил 33-ю шайбу в сезоне НХЛ
«Миннесота» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».
На 9-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Для него эта шайба стала 33-й в текущем сезоне.
Ранее в этом матче голом в составе «Кэнакс» отметился канадский нападающий Бо Хорват. Он забил на 5-й минуте.
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|5
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|64
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|23
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|55
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|Аризона
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|Калгари
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|25
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|Лос-Анджелес
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|35
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|78
|3
|Эдмонтон
|64
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|66
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Бостон – Тампа-Бэй
|- : -
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|02:00
|
Каролина – Даллас
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Монреаль – Флорида
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Айлендерс – Детройт
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Виннипег – Оттава
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Миннесота – Ванкувер
|- : -
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Сент-Луис – Филадельфия
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Эдмонтон – Сан-Хосе
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Лос-Анджелес – Чикаго
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|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
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|93
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|64
|88
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|62
|86
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|58
|46
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|64
|42
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|64
|42
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|49
|2.08
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|43
|2.08
|
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Джереми Суэймен
Бостон
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