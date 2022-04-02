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Сегодня, 19:28

Монахан пропустит остаток сезона из-за операции на бедре

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Калгари» Шон Монахан пропустит остаток нынешнего сезона в НХЛ. Хоккеист перенесет операцию на бедре, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

В этом регулярном чемпионате 27-летний форвард набрал 23 (8+15) очка в 65 матчах при показателе полезности «минус 15». Игрок показал худшую результативность в карьере.

Его контракт с кэпхитом 6,375 миллиона долларов истекает после окончания сезона-2022/23.

Шон Монахэн
ХК Калгари Флэймз
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