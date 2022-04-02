Монахан пропустит остаток сезона из-за операции на бедре

Нападающий «Калгари» Шон Монахан пропустит остаток нынешнего сезона в НХЛ. Хоккеист перенесет операцию на бедре, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

В этом регулярном чемпионате 27-летний форвард набрал 23 (8+15) очка в 65 матчах при показателе полезности «минус 15». Игрок показал худшую результативность в карьере.

Его контракт с кэпхитом 6,375 миллиона долларов истекает после окончания сезона-2022/23.