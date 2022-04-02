Монахан пропустит остаток сезона из-за операции на бедре
Нападающий «Калгари» Шон Монахан пропустит остаток нынешнего сезона в НХЛ. Хоккеист перенесет операцию на бедре, сообщает журналист Эллиотт Фридман.
В этом регулярном чемпионате 27-летний форвард набрал 23 (8+15) очка в 65 матчах при показателе полезности «минус 15». Игрок показал худшую результативность в карьере.
Его контракт с кэпхитом 6,375 миллиона долларов истекает после окончания сезона-2022/23.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
|2.04
|02:00
|
Баффало – Нэшвилл
|4 : 3
|2.04
|02:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|0 : 3
|2.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Чикаго
|5 : 2
|2.04
|02:30
|
Детройт – Оттава
|2 : 5
|2.04
|04:00
|
Эдмонтон – Сент-Луис
|6 : 5 ОТ
|2.04
|05:00
|
Сиэтл – Вегас
|2 : 5
|2.04
|05:30
|
Аризона – Анахайм
|0 : 5
|2.04
|19:30
|
Нью-Джерси – Флорида
|- : -
|2.04
|22:00
|
Колорадо – Питтсбург
|- : -
Новости