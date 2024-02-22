Мирошниченко прервал безголевую серию из 18 матчей в АХЛ

«Херши» в матче регулярного чемпионата АХЛ в серии буллитов уступил «Лавалю» со счетом 2:3.

В составе фарм-клуба «Вашингтона» форвард Иван Мирошниченко отметился заброшенной шайбой, прервав свою безголевую серию из 18 матчей.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 45 матчей в АХЛ, в которых набрал 25 (9+16) очков.