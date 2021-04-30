Гол Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Сент-Луисом»

«Сент-Луис» в овертайме выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 ОТ). «Блюз» одержали четвертую победу кряду.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал для него 23-м в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сент-Луис» — 4:5 ОТ (0:1, 1:2, 3:1, 0:1)

Голы: Блэй — 7 (Крюг, Шворц), 3:14 — 0:1. Бозак — 4 (мен.), 27:34 — 0:2. Сканделла — 3 (Кайру), 30:55 — 0:3. Эрикссон Эк — 17 (Фолиньо), 37:01 — 1:3. Фиала — 18 (Раск), 42:21 — 2:3. О`Райлли — 21 (бол., Перрон, Крюг), 46:16 — 2:4. Раск — 8 (Фиала, Соуси), 55:21 — 3:4. Капризов — 23 (Фиала, Сперджен), 59:08 — 4:4. О`Райлли — 22 (Кайру), 63:43 — 4:5.

Вратари: Тэлбот (57:50 — 59:08) — Хуссо.

Штраф: 14 — 22.

Броски: 30 (6+12+9+3) — 21 (7+5+7+2).

Наши: Капризов (21.05/3/0) — Барбашев (11.57/0/+1).

30 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.