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Варламов признан первой звездой матча с «Рейнджерс»

06:06
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Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:0).

Россиянин отразил все 25 бросков по своим воротам. Второй звездой признан форвард Брок Нельсон, третья звезда — еще один нападающий «островитян» Лео Комаров.

После этого матча «Айлендерс» с 65 очками занимают третье место в Восточном дивизионе, «Рейнджерс» с 58 очками — на пятой строчке.

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