«Флорида» без Бобровского обыграла «Чикаго»

«Флорида» в овертайме выиграла у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). «Блэкхокс» потерпели третье поражение кряду.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных.

«Флорида» занимает 2-е место в Центральном дивизионе, а «Чикаго» — 6-е.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Флорида» — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Годетт — 5 (Строум, Кубалик), 13:47 — 1:0. Веннберг — 13 (бол., Уигар, Юбердо), 27:47 — 1:1. Хиностроза — 3 (Хагель, Дак), 30:09 — 2:1. Дюклер — 8 (Монтур, Денисенко), 33:09 — 2:2. Монтур — 7 (Веннберг, Нутиваара), 49:09 — 2:3. Дебринкэт — 24 (Кейн, Калынюк), 59:42 — 3:3. Беннетт — 9 (Уигар), 64:08 — 3:4.

Вратари: Ланкинен (58:28 — 59:42) — Найт.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 27 (9+7+8+3) — 39 (8+17+12+2).

Наши: Задоров (20.42/1/0) — Денисенко (10.44/0/0).

30 апреля. Чикаго. United Center.